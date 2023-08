Após romper com a mãe, Larissa Manoela deixou a Globo; entenda o motivo

Em meio a polêmicas com os pais, Larissa Manoela deixou a Globo e virou sua própria empresária

O rompimento de Larissa Manoela com os pais está dando o que falar. Na mesma época em que decidiu virar sua própria empresária, tirando a mãe dessa responsabilidade, a artista também terminou seu contrato com a Globo.

Mas o motivo para não continuar na emissora não tem nada a ver com a polêmica envolvendo sua família. Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, a ex-SBT saiu da emissora carioca por vontade própria da empresa, e não por influência da mãe, Silvana Taques.

Conforme informações do jornalista, o contrato de Larissa Manoela já tinha uma data para terminar e a Globo respeitou o acordo, visto que, não havia um novo projeto em vista para ela e estão administrando gastos, contratando apenas por obra.

Nesta quarta-feira, 02, os pais da atriz mandaram uma carta para o Fofocalizando, no SBT, dando sua versão do rompimento. As declarações surpreenderam aos que acompanham a história.“Lamentamos muito por terceiros tentarem o tempo inteiro criar um ambiente hospital na nossa relação”. Em outro momento, eles destacaram que sempre vão torcer pelo sucesso da filha.

“Larissa é nossa filha única. É e sempre será parte integrante do nosso lar. Por mais que tentem nos separar hoje, com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, nós sempre seremos seus pais e ela sempre será nossa filha. E nenhum fator externo conseguirá mudar isso”, escreveram. Os pais de Larissa Manoela ainda esclareceram a venda na casa do exterior e revelaram que o dinheiro foi usado para a compra de uma mansão no Rio de Janeiro para a filha.

INDIRETA PARA O NOIVO

Logo na abertura da carta, eles lembram que abriram mão de suas carreiras para se dedicarem integralmente à filha. "É com profunda dor que estamos aqui, Silvana e Gilberto escrevendo essa carta para esclarecer e cessar tudo o que está sendo dito diariamente", dizem os pais da artista.

Na sequência, eles criticam o noivo da atriz, André Luiz Frambach, mas não citam o nome do ator diretamente. "Optamos por nos abdicar para nos dedicar ao sonho da nossa filha e somos felizes e realizados (...) jamais nos arrependeremos disso, ela é nossa filha única. Por mais que tentem nos separar, nós sempre seremos seus pais e ela será sempre nossa filha e nenhum fator externo conseguirá mudar essa relação", declararam eles. "Lamentamos muitos por terceiros tentarem criar um ambiente hostil na nossa relação. Nunca vivemos isso. Tudo o que nossa família conquistou teve sempre um objetivo: cuidar da nossa filha", disse.