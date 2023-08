Casa de Larissa Manoela tinha chuveiro especial e oito quartos; saiba detalhes

Mansão luxuosa de Larissa Manoela tinha decoração especial e ficava próximo dos parques da Disney

Alvo de uma enorme polêmica entre Larissa Manoela (22) e seus pais, a mansão da artista tem provocado curiosidade. A casa supostamente teria sido vendida pelos pais da jovem artista e teria sido um dos motivos dela ter se afastado deles.

Nesta quarta-feira, 2, o caso ganhou ainda mais repercussão após Silvana e Gilberto Santos, pais de Larissa, fazerem um comunicado público sobre o assunto. Tudo foi esclarecido durante o programa Fofocalizando, do SBT.

"Lamentamos muito por terceiros tentarem criar um ambiente hostil na nossa relação. Tudo o que nossa família, em conjunto, conquistou teve sempre um objetivo: Cuidar e proteger a vida da nossa filha", diz um trecho.

Silvana e Gilberto reafirmaram que tudo foi decidido em conjunto, em 2021. Eles destacaram que ainda era pandemia quando venderam o imóvel e, por conta dos gastos, acharam que seria melhor escolha.

"Era uma fase ainda com resquícios de pandemia e esse investimento não era mais viável. Os recursos foram devidamente recebidos e investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto e que somos sócios igualitários. Mais tarde, reinvestimos esses recursos em uma casa e um terreno para a Larissa aqui no Brasil, em um condomínio de excelente padrão na Barra da Tijuca. Tudo documentado, alinhado e decidido em conjunto por nós três, os verdadeiros integrantes de nossa família", completou.

COMO ERA A CASA DE LARISSA MANOELA EM ORLANDO?

Localizada em um condomínio de luxo chamado ChampionsGate, em Orlando, nos Estados Unidos. A mansão de Larissa Manoela era avaliada em US$ 1,1 milhão, cerca de R$ 5,2 milhões na cotação atual do dólar.

A casa fica a exatos 10 quilômetros dos parques da Disney, uma paixão declarada da artista. Ela ainda possui oito quartos, todos com banheiros e chuveiros com cromoterapia, além de cinema particular, salão de jogos e uma piscina coberta.

A decoração era exclusiva e contava com homenagens à carreira da atriz, que estrelou diversas novelas infantis do SBT. Em seus corredores, era possível ver quadros e pinturas nas paredes que remetiam à carreira de Larissa.

Vale destacar que a casa da atriz também era possível ser alugada por fãs, que podiam matar a curiosidade de saber como era a rotina da artista em sua casa de férias. Para isso, era necessário desembolsar cerca de US$ 1000 pela diária.