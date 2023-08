Pais de Larissa Manoela jogam indireta em trecho de carta: 'Hostil'

Em carta aberta, os pais de Larissa Manoela disparam uma indireta sobre a vida atual da filha, que está noiva de André Luiz Frambach

Os pais da atriz Larissa Manoela, Silvana e Gilberto Santos, surpreenderam com uma carta aberta sobre a atual convivência com a filha durante o programa Fofocalizando, do SBT. Na mensagem, eles deixaram uma indireta sobre a vida atual da filha, que está noiva de André Luiz Frambach e cuida da própria carreira.

Em um show, eles falaram: “Lamentamos muito por terceiros tentarem o tempo inteiro criar um ambiente hospital na nossa relação”. Em outro momento, eles destacaram que sempre vão torcer pelo sucesso da filha.

“Larissa é nossa filha única. É e sempre será parte integrante do nosso lar. Por mais que tentem nos separar hoje, com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, nós sempre seremos seus pais e ela sempre será nossa filha. E nenhum fator externo conseguirá mudar isso”, escreveram.

Pais de Larissa Manoela também falaram sobre a casa no exterior

Ainda na carta aberta, os pais de Larissa Manoela também negaram que tenham vendido a casa da atriz sem autorização. "Pensamos muito em falar sobre nossa dor, mas elas estão agredindo nossa moral e nossa saúde. Sobre as acusações de venda feita à revelia, viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela", dizem eles.

Eles também afirmam que o dinheiro foi dividido. "Era uma fase ainda com resquícios de pandemia e esse investimento não era mais viável. Os recursos foram devidamente recebidos, investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto, igualitariamente sócios", explicaram eles.

Encerrando o assunto, os dois também dizem que inclusive compraram um imóvel para Larissa Manoela com o dinheiro da venda. "Mais tarde reinvestimos esse recurso em uma casa e um terreno para Larissa, aqui no Brasil, em um condomínio de excelente padrão na Barra da Tijuca. Absolutamente tudo, documentado, alinhado e decidido em conjunto por nós três. Os verdadeiros integrantes de nossa família", dizem eles.