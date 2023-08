R$ 9 milhões em investimento: notícias confirmam versão dos pais de Larissa Manoela

Notícias confirmam versão dos pais de Larissa Manoela; entenda a confusão que está rolando

Notícias que circularam há um ano confirmam a versão dos pais de Larissa Manoela sobre a venda da mansão em Orlando. Em uma carta aberta, eles confirmaram a venda do imóvel fora do Brasil, mas alegaram que o dinheiro foi usado para comprar outra mansão no Rio de Janeiro.

Isso porque a artista realmente ganhou um imóvel luxuoso que foi adquirido em junho de 2022. Localizado no condomínio de luxo Novo Leblon, no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o imóvel foi comprado por R$ 9 milhões.

Repleto de casas de alto padrão e localizado em um dos pontos mais valorizados do bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a mansão tem um clube privado com diferentes piscinas, sauna, sala de ginástica, campo de futebol, quadra de tênis, quadra de vôlei, playground, churrasqueira, salão de festas, restaurante, pista de skate e diversos outros atrativos para a prática de esportes e lazer.

Na carta aberta, Gilberto Elias e Silvana Taques explicam a transação. "Mais tarde reinvestimos esse recurso em uma casa e um terreno para Larissa, aqui no Brasil, em um condomínio de excelente padrão na Barra da Tijuca. Absolutamente tudo, documentado, alinhado e decidido em conjunto por nós três. Os verdadeiros integrantes de nossa família" , dizem eles.

INDIRETA PARA O NOIVO

Logo na abertura da carta, eles lembram que abriram mão de suas carreiras para se dedicarem integralmente à filha. "É com profunda dor que estamos aqui, Silvana e Gilberto escrevendo essa carta para esclarecer e cessar tudo o que está sendo dito diariamente", dizem os pais da artista.

Na sequência, eles criticam o noivo da atriz, André Luiz Frambach, mas não citam o nome do ator diretamente. "Optamos por nos abdicar para nos dedicar ao sonho da nossa filha e somos felizes e realizados (...) jamais nos arrependeremos disso, ela é nossa filha única. Por mais que tentem nos separar, nós sempre seremos seus pais e ela será sempre nossa filha e nenhum fator externo conseguirá mudar essa relação", declararam eles. "Lamentamos muitos por terceiros tentarem criar um ambiente hostil na nossa relação. Nunca vivemos isso. Tudo o que nossa família conquistou teve sempre um objetivo: cuidar da nossa filha", disse.