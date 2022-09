Em Paris, namorado de Lívia Andrade surge coladinho com a loira em foto rara

Namorado de Lívia Andrade surgiu em foto rara com a apresentadora durante viagem internacional

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 14h41 - Atualizado às 15h02

A apresentadora Lívia Andrade (39) está curtindo mais uma viagem internacional com o namorado, o empresário Marcos Araújo. Nesta quinta-feira, 29, o casal fez um passeio por Paris, na França, e encantou com um registro do momento.

Discreta com sua vida pessoal, a loira surpreendeu ao publicar mais um registro raro com o amado. Abraçados, eles apareceram curtindo a noite na Cidade Luz e em frente a Torre Eiffel.

Toda estilosa, Lívia Andrade roubou a cena no local com um look de frio luxuoso. Usando um casaco azul, a famosa apareceu deslumbrante usufruindo do passeio cheio de classe.

Ainda nesta sexta-feira, 30, a mais nova global iniciou o dia exibindo novos cliques tirados em Paris. Usando um conjuntinho rosa pink e dispensando o sutiã, ela parou tudo ao deixar o decote marcado à mostra na combinação cheia de atitude.

Já nos últimos dias, a loira torceu para o Brasil no estádio, também na companhia de seu namorado. Empresário, ele levou a musa para assistir de camarote a Seleção em Paris.

Filha de Silvio Santos comenta contratação de Lívia Andrade pela Globo

Após o jornalista Leo Dias dar a notícia de que Lívia Andrade havia sido contratada pela Globo, uma das filhas de Silvio Santos (91), Daniela Beyruti (46), deixou um comentário na publicação do colunista se mostrando surpresa com mais uma ex-funcionária na emissora carioca.

"Eita! Um dia a Record quis ser a Globo e agora a Globo quer ser o SBT, vai entender. Lívia, Pri Alcântara, Maisa, Larissa Manoela e até a Eliana agora está sendo sondada para aparecer nas telas do plim plim… SBT, a TV mais feliz do Brasil”, falou os nomes que eram da emissora de seu pai e agora estão na Globo ou estão sendo cobiçados por ela.

