Filha de Silvio Santos fala sobre contratação de Lívia Andrade pela Globo: ''Vai entender''

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 08h28

A contratação de Lívia Andrade (39) pela Globo está dando o que falar. Nesta terça-feira, 16, a apresentadora confirmou que fará parte do Domingão de Luciano Huck (50) e a notícia mexeu até com uma das filhas de Silvio Santos (91), a diretora de televisão Daniela Beyruti (46).

Na publicação de Leo Dias falando sobre Lívia Andrade ter sido contratada pela emissora carioca, a herdeira do dono do baú deixou sua opinião e se mostrou surpresa com mais uma ex-funcionária do SBT na concorrente.

“Eita! Um dia a Record quis ser a Globo e agora a Globo quer ser o SBT, vai entender. Lívia, Pri Alcântara, Maisa, Larissa Manoela e até a Eliana agora está sendo sondada para aparecer nas telas do plim plim… SBT, a TV mais feliz do Brasil”, falou os nomes que eram da emissora de seu pai e agora estão na Globo ou estão sendo cobiçados por ela.

Em sua rede social, Lívia Andrade comemorou o novo trabalho."Quando eu vou voltar pra TV? Agora sim posso responder, de volta no domingo dia tão especial pra mim. Mas agora é no Domingão com Huck, na Globo! Plim Plim Plim", celebrou a artista que fazia o Programa Silvio Santos aos domingos.

É bom lembrar que a apresentadora estava confirmada para um programa musical na Band. Contudo, nos últimos meses, a atração, que teria uma pegada sertaneja, teria sido rejeitada pelos executivos da emissora.

Lívia Andrade fala sobre saída conturbada do SBT

Recentemente, Lívia Andrade contou em uma entrevista o que aconteceu quando deixou o SBT em outubro de 2020. Ela revelou que seu salário na emissora de Silvio Santos era alto.

"Sim, era alto (o salário), lutei anos por isso. Recebia boas propostas de outras emissoras e melhorava a minha condição de trabalho no SBT negociando pessoalmente um a um, na maioria das vezes com o próprio Silvio", contou ela.

Lívia Andrade então explicou o motivo da quantia que ganhava na época que fazia o Fofocalizando e o Programa Silvio Santos. "Trabalhava em dois programas, estava 24 horas a disposição e ainda tinha a bunda marcada a ferro na cadeira que dava choque, isso custa caro! Nessa vida, eu ainda preciso trabalhar muito para pagar minhas contas, realizar os meus sonhos e continuar fazendo meu pé de meia para o futuro", falou.

