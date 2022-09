Toda estilosa, Lívia Andrade curte jogo do Brasil com namorado milionário: ''Gata''

Em Paris, apresentadora Lívia Andrade assistiu ao jogo do Brasil com esitlo ao lado de seu namorado

A apresentadora Lívia Andrade (39) acompanhou o último jogo do Brasil ao vivo, em Paris! Nesta terça-feira, 27, a famosa foi ao estádio na companhia de seu namorado, o empresário Marcos Araújo, e chamou a atenção ao compartilhar cliques do momento em sua rede social.

Cheia de estilo, a loira foi torcer pela seleção usando um look elegante para o momento. Combinando a camiseta azul do time com peças pretas, a artista roubou a cena.

De meia calça, saia, salto alto e sobretudo, Lívia Andrade surgiu deslumbrante em uma área vip do estádio. "5×1. Aperitivo antes da Copa", falou ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros da famosa toda estilosa no evento acompanhada do amado. "Linda", escreveu Sabrina Sato (41). "Sempre estilosa", aprovaram outros o look da loira.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade causou com mais um de seus looks para o Domingão. Com plumas e muito brilho, ela ostentou seu corpaço escultural usando um vestido nada discreto.

Discreta com seu relacionamento, a famosa raramente compartilha fotos com o namorado. Tempos atrás, ela foi fotografada aos beijos com o empresário em um evento que foi feito para um programa que teria na Band. É bom lembrar que a atração acabou não vingando e ela foi contratada pela Globo.

Lívia Andrade revela tratamento no bumbum

Nas últimas semanas, Lívia Andrade mostrou como faz para ter curvas torneadas sem fazer exercícios e seguir uma dieta. Em sua rede social, ela compartilhou stories fazendo tratamento em uma clínica de alto padrão.

De bumbum virado para cima, a apresentadora apareceu fazendo o procedimento para ficar com a região durinha, sem celulite e flacidez. Sincera, ela contou que recorre a esses recursos para deixar o corpaço empinado.

