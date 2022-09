Com plumas e muito brilho, Lívia Andrade choca com corpão: ''A melhor''

Apresentadora Lívia Andrade apostou em mais um look arrasador para o 'Domingão' e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 14h45

Mais um look de Lívia Andrade (39) está dando o que falar. Para aparecer no Domingão deste domingo, 25, a famosa apostou em um vestido nada discreto e chamou a atenção ao surgir rebolando para mostrar detalhes da peça.

Esbanjando suas curvas torneadas e bem empinadas, a loira roubou a cena ao surgir deslumbrante na peça cheia de brilhos e com bastante pluma.

De cabelo preso, a famosa deixou em evidência os brincos grandes brilhantes e deu um show de beleza. "Acredite Em Quem Quiser” mas a @liviaandradereal tá arrasando no look de hoje!", avisou o perfil do programa de Luciano Huck (50).

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram chocados com a produção de parar tudo da musa. "A melhor", falaram sobre a ex-funcionária de Silvio Santos (91). "Ela arrasa", elogiaram outros a musa.

Nova contratada da Globo, Lívia Andrade pode estar com vaga garantida em reality da emissora em 2023.

Nos últimos dias, a apresentadora mostrou como mantém suas curvas empinadas. De bumbum virado para cima, ela surgiu em uma clínica de estética fazendo tratamentos para flacidez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)

Filha de Silvio Santos comenta contratação de Lívia Andrade pela Globo

Após o jornalista Leo Dias dar a notícia de que Lívia Andrade havia sido contratada pela Globo, uma das filhas de Silvio Santos (91), Daniela Beyruti (46), deixou um comentário na publicação do colunista se mostrando surpresa com mais uma ex-funcionária na emissora carioca.

"Eita! Um dia a Record quis ser a Globo e agora a Globo quer ser o SBT, vai entender. Lívia, Pri Alcântara, Maisa, Larissa Manoela e até a Eliana agora está sendo sondada para aparecer nas telas do plim plim… SBT, a TV mais feliz do Brasil”, falou os nomes que eram da emissora de seu pai e agora estão na Globo ou estão sendo cobiçados por ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!