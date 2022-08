Contratada da Globo, Lívia Andrade pode ter vaga garantida em reality

Segundo colunista, após ingressar no 'Domingão com Huck', Lívia Andrade estaria cogitada para integrar reality da casa

Publicado em 29/08/2022

A estreia de Lívia Andrade (39) na Globo aconteceu neste domingo, 28, no programa de Luciano Huck (50) e já há boatos de que a loira vai fazer mais coisa na emissora carioca, além de participar do quadro Acredite Em Quem Quiser.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, a ex-apresentadora do SBT já estaria escalada para um reality do Domingão em 2023. Conforme informações da jornalista, ela teria sido convidada para o Dança dos Famosos.

Com data prevista para março de 2023, sem muitas informações do que está por vir, a colunista comentou que agora só basta saber se Lívia Andrade aceitou ou não o convite para mais esse desafio na Globo.

Ainda nos últimos dias, após confirmação de sua contratação pela Globo, Lívia Andrade mandou um recado para os "desapontados" com a notícia.

Filha de Silvio Santos comenta contratação de Lívia Andrade pela Globo

Após o jornalista Leo Dias dar a notícia de que Lívia Andrade havia sido contratada pela Globo, uma das filhas de Silvio Santos (91), Daniela Beyruti (46), deixou um comentário na publicação do colunista se mostrando surpresa com mais uma ex-funcionária na emissora carioca.

"Eita! Um dia a Record quis ser a Globo e agora a Globo quer ser o SBT, vai entender. Lívia, Pri Alcântara, Maisa, Larissa Manoela e até a Eliana agora está sendo sondada para aparecer nas telas do plim plim… SBT, a TV mais feliz do Brasil”, falou os nomes que eram da emissora de seu pai e agora estão na Globo ou estão sendo cobiçados por ela.

