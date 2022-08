Confirmada na Globo, Lívia Andrade manda recado: ''Desapontados''

Após confirmar sua contratação pela Globo, Lívia Andrade publicou vídeo e mandou recado na legenda

Redação Publicado em 18/08/2022, às 08h13

Após confirmar e celebrar a sua contratação pela Globo para fazer parte do Domingão de Luciano Huck (50), Lívia Andrade (39) compartilhou um vídeo com uma série de fotos arrasadoras nesta quarta-feira, 17, e mandou um recado.

Na legenda do registro, em que apareceu toda produzida fazendo caras e bocas, a loira escreveu uma possível indireta para algumas pessoas que não esperavam a sua volta à televisão pela emissora carioca.

"Desapontados! Kkkkkkkkkk #deusmefree", disse Lívia Andrade na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas comemoraram a volta da famosa para os domingos. "Linda e poderosa", falaram. "Olha o deboche", brincaram outros.

É bom lembrar que Lívia Andrade está fora da televisão desde sua saída do SBT no segundo semestre de 2020. Nos últimos meses, ela estava prestes a ter um programa musical com uma pegada sertaneja na Band, contudo, o projeto não vingou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Filha de Silvio Santos comenta contratação de Lívia Andrade pela Globo

Após o jornalista Leo Dias dar a notícia de que Lívia Andrade havia sido contratada pela Globo, uma das filhas de Silvio Santos (91), Daniela Beyruti (46), deixou um comentário na publicação do colunista se mostrando surpresa com mais uma ex-funcionária na emissora carioca.

"Eita! Um dia a Record quis ser a Globo e agora a Globo quer ser o SBT, vai entender. Lívia, Pri Alcântara, Maisa, Larissa Manoela e até a Eliana agora está sendo sondada para aparecer nas telas do plim plim… SBT, a TV mais feliz do Brasil”, falou os nomes que eram da emissora de seu pai e agora estão na Globo ou estão sendo cobiçados por ela.

Em sua rede social, Lívia Andrade comemorou o novo cargo."Quando eu vou voltar pra TV? Agora sim posso responder, de volta no domingo dia tão especial pra mim. Mas agora é no Domingão com Huck, na Globo! Plim Plim Plim", celebrou a artista que fazia o Programa Silvio Santos aos domingos.

Recentemente, a loira contou em uma entrevista o que aconteceu quando deixou o SBT em outubro de 2020. Ela revelou que seu salário na emissora de Silvio Santos era alto.

"Sim, era alto (o salário), lutei anos por isso. Recebia boas propostas de outras emissoras e melhorava a minha condição de trabalho no SBT negociando pessoalmente um a um, na maioria das vezes com o próprio Silvio", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!