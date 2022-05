Aos beijos, Lívia Andrade faz rara aparição com o namorado

Apresentadora Lívia Andrade posou ao lado do namorado em evento de lançamento de seu programa 'Música Mix'

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 10h52

A apresentadora Lívia Andrade (38) lançou seu novo programa Música Mix nesta terça-feira, 17.

Em um evento no Vila JK, em São Paulo, a loira recebeu amigos e esbanjou muita beleza ao aparecer com um de seus looks nada discretos.

De vestido brilhante curtinho e com mangas, Lívia Andrade esbanjou seu corpaço com estilo e surpreendeu ao surgir aos beijos com o namorado.

Discreta, raramente a famosa compartilha fotos com o amado, o empresário Marcos Araújo, com quem assumiu relacionamento no final de 2020. O romance foi marcado por muitas polêmicas na época devido a ex do milionário, a influenciadora Pétala Barreiros.

Longe das telinhas desde sua saída do SBT, Lívia Andrade agora comandará o Música Mix na Band. O programa musical é esperado para começar no mês de junho e irá ao ar aos sábados.

Lívia Andrade faz rara aparição com o namorado em evento; confira:

Fotos: Leo Franco/ AgNews