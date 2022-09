Sem sutiã, Lívia Andrade deixa decote à mostra e rouba a cena em Paris: ''Maravilhosa''

Em Paris, Lívia Andrade escandalizou ao aparecer com o decote quase todo à mostra em look pink arrasador

A apresentadora Lívia Andrade (39) está curtindo Paris, na França, com muito estilo. Nesta sexta-feira, 30, a famosa compartilhou novas fotos da viagem e impressionou ao surgir com um look nada discreto andando pelas ruas francesas.

Nos registros arrasadores, a loira deu um show de beleza ao aparecer toda arrumada usando um look rosa pink. Além de muito fashion, Lívia Andrade deu um toque sensual à combinação ao dispensar o sutiã.

Com o decote bem marcado e quase mostrando demais, a famosa impressionou com seus cliques poderosos na rede social. "Pra colorir a manha", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com os registros deslumbrantes da global. "Maravilhosa", elogiaram os seguidores. "Gata", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade causou com mais um de seus looks para o Domingão Com Huck. Com plumas e muito brilho, ela ostentou seu corpaço escultural usando um vestido nada discreto.

Lívia Andrade curte jogo do Brasil com o namorado em Paris

Nos últimos dias, Lívia Andrade surgiu toda estilosa para torcer para o Brasil no estádio em Paris. Usando a camiseta da seleção com peças elegantes, a famosa apareceu deslumbrante aproveitando o momento ao lado do namorado, o empresário Marcos Araújo.

Discreta com seu relacionamento, a famosa raramente compartilha fotos com o namorado. Tempos atrás, ela foi fotografada aos beijos com o empresário em um evento que foi feito para um programa que teria na Band. É bom lembrar que a atração acabou não vingando e ela foi contratada pela Globo.

