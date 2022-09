De calça de moletom e top, Isis Valverde ostenta barriga sarada durante viagem

Atriz Isis Valverde compartilha novas fotos de viagem à Suíça e encanta fãs ao mostrar passeios no país

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 09h46

A atriz Isis Valverde (35) está aproveitando viagem e compartilhou mais uma série de fotos com os seguidores nas redes sociais no domingo, 04!

Curtindo dias de descanso pela Europa, após passar pela Itália, a artista abriu novo álbum de fotos de viagem à Suíça e mostrou passeios pelo país com registros de paisagens.

Usando uma calça de moletom branca com estampa de tie-dye em azul e colorido, ela deixou o shape sarado à mostra ao posar com cropped branco e completou o look com kimono estampado com franjas, tênis branco e uma bolsa azul escuro. Na última imagem da sequência em seu Instagram, a famosa apareceu deitada na cama de costas, usando pijama cinza de shortinho.

Na legenda da publicação, Isis usou apenas emojis e recebeu comentários dos fãs na web, que destacaram a beleza da gata.

"Lindaaa demais, amo", declarou uma nos comentários do post. "Muito gata", disse outra. "Nunca se esqueça, você é pura luz!!!", destacou um terceiro. "Mas sabe ser linda essa morena", babou mais um admirador.

Recentemente, Isis revelou que conhecer a Suíça era um de seus sonhos ao postar registros em que aparece em passeio de bicicleta. Nos Stories de sua rede social, na manhã desta segunda-feira, 05, a atriz mostrou que está na França.

Confira as novas fotos de Isis Valverde em viagem à Suíça:

Isis Valverde agita a web com post sobre a socialite Ângela Diniz: ''Vai interpretar ela?''

Recentemente, Isis Valverde deixou os fãs desconfiados ao fazer uma publicação misteriosa nas redes sociais! A artista compartilhou um clique da socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976), que foi assassinada pelo marido, Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street. O crime aconteceu em 1976, em uma casa na Praia dos Ossos, que fica na Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, e teve grande repercussão na época, mobilizando movimentos feministas com o famoso slogan "quem ama, não mata".

O assassinato de Ângela vai virar filme após voltar a despertar o interesse do público com o recente podcast 'Praia dos Ossos', da Rádio Novelo. "Você sabe quem foi Ângela Maria Fernandes Diniz?", questionou Isis, que foi a escolhida para protagonizar o longa de Hugo Prata.

