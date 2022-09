Isis Valverde curte passeio de bicicleta na Suíça e revela: ''Desejo realizado''

Após curtir viagem para a Itália, atriz Isis Valverde abre álbum de fotos durante passeio de bicicleta na Suíça

CARAS Digital Publicado em 03/09/2022, às 13h59

A atriz Isis Valverde (35) compartilhou com os seguidores neste sábado, 03, nas redes sociais, que realizou um de seus sonhos!

Após curtir dias de descanso na Itália, a artista abriu álbum de fotos em que aparece na Suíça. Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou uma sequência de registros em que aparece curtindo passeio de bicicleta em meio à natureza.

No post, a famosa contou que a viagem para o país era um de seus desejos. Nas imagens, ela aparece com look todo preto, tênis e capacete. Esbanjando felicidade, Isis foi filmada pedalando, posou em frente a um lindo lago azul e celebrou a conquista, além de publicar cliques do lugar paradisíaco.

"Meu sonho sempre foi a Suíça e a natureza do lugar! Check no desejo realizado", escreveu Isis Valverde na legenda da postagem.

"Que lugar incrível", "Que vibe, aproveita", "Show de beleza gata", "Maravilhosa", "A Suíça é maravilhosa como você!", "Eita, o lugar é bonito, mas acho que você aumenta exponencialmente a beleza", destacaram os fãs.

Vale lembrar que recentemente, Isis Valverde revelou que irá interpretar a socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976), que foi assassinada pelo marido Doca Street, em filme de Hugo Prata.

Isis Valverde abre álbum de fotos de passeio na Suíça:

De look florido, Isis Valverde surge deslumbrante na Itália

Dona de beleza 'invejável', Isis Valverde recentemente aproveitou dias na Itália. Na web, ela compartilhou fotos inéditas de sua viagem. Aproveitando a cidade de Como, no norte do país, a artista apareceu em passeio de barco no terceiro maior lago do país. Usando um look romântico, a gata surgiu produzida com cabelos presos em rabo e cavalo e com vestido curtinho com estampa de flores de um ombro só.

