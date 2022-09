De vestido florido curtinho, Isis Valverde abre novo álbum de fotos na Itália: ''Deusa''

Atriz Isis Valverde compartilha registros em que aparece de look romântico durante passeio de barco em rio da Itália

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 10h10

Dona de beleza 'invejável', a atriz Isis Valverde (35) está curtindo dias de descanso na Europa e compartilhou fotos inéditas de sua viagem nesta sexta-feira, 02!

Aproveitando a cidade de Como, no norte da Itália, a artista apareceu em passeio de barco no terceiro maior lago do país. Usando um look romântico, a gata surgiu produzida com cabelos presos em rabo e cavalo.

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, a famosa, que recentemente animou os fãs ao revelar que vai interpretar socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976), que foi assassinada pelo marido Doca Street, em filme de Hugo Prata, posou deslumbrante com vestido curtinho com estampa de flores de um ombro só.

A gata recebeu chuva de elogios dos internautas nos comentários. "Todos os aplausos do mundo pra você", "Belissimo lugar, combinando também com a sua beleza", "A mais linda de todas", "Que espetáculo mesmo! Lugar lindo! Linda Isis", "Gostosa", "A mais bela das atrizes", "Lindíssima", "Que deusa linda", exaltaram os fãs.

Isis Valverde abre novo álbum de fotos na Itália:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Sem sutiã, Isis Valverde exibe produção impecável na Itália

Isis Valverde chamou atenção ao postar fotos do primeiro dia de viagem na Itália! Recentemente, a famosa compartilhou uma sequência de registros em que aparece usando um look azul bebê com recortes na cintura, deixando à mostra a barriga chapada. Com os cabelos presos em um coque, a artista apostou no carão ao posar sem sutiã com o conjunto de blusa e saia com detalhes em babados e flores, bem coladinho ao corpo, evidenciando suas curvas. Ela completou o visual com sandálias e bolsa brancas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!