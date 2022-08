Isis Valverde faz post sobre a socialite Ângela Diniz e agita a web: ''Vai interpretar ela?''

Atriz Isis Valverde está se preparando para viver Ângela Diniz, a socialite assassinada pelo marido, Doca Street, nos cinemas

A atriz Isis Valverde (35) deixou os fãs desconfiados na madrugada desta sexta-feira, 26, ao fazer uma publicação misteriosa nas redes sociais!

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um clique da socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976), que foi assassinada pelo marido, Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street.

O crime aconteceu em 1976, em uma casa na Praia dos Ossos, que fica na Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, e teve grande repercussão na época e mobilizou movimentos feministas, com o famoso slogan "quem ama, não mata". O assassinato de Ângela vai virar filme após voltar a despertar o interesse do público com o recente podcast 'Praia dos Ossos', da Rádio Novelo.

"Você sabe quem foi Ângela Maria Fernandes Diniz?", questionou Isis, que foi a escolhida para protagonizar o longa de Hugo Prata.

No dia 30 de dezembro de 1976, Doca deu quatro tiros no rosto da companheira durante uma discussão. A defesa do criminoso alegou que foi "legítima defesa da honra" para tentar absolvê-lo, e ele chegou a falar que matou "por amor". Ele foi condenado a dois anos de cadeia, mas teve o direito de cumprir a pena em liberdade.

Nos comentários, os fãs ficaram animados e sugeriram novo trabalho da atriz nas telinhas. "Siiiiim. Você vai ser ela?", "Doca street … vai interpretar ela?", "Não precisa nem fazer laboratório...até o biotipo é idêntico... você vai dar vida a essa personagem com requinte, a história é triste, mas você protagonizando, vai valer muito a pena te assistir".

Isis Valverde viverá Ângela Diniz nos cinemas:

