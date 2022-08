Só de toalha, Isis Valverde exibe pele de pêssego e impressiona

Atriz Isis Valverde fez fotos após esfoliação natural no banho e esbanjou beleza ao surgir só de toalha

Redação Publicado em 23/08/2022, às 11h36

A atriz Isis Valverde (35) deu um show de beleza ao compartilhar fotos de sua intimidade na rede social nesta segunda-feira, 22. Após o banho, a famosa fez selfies e impressionou com sua pele de pêssego.

Usando apenas uma toalha, Isis Valverde posou para o espelho e mostrou o rosto após fazer um ritual de cuidado bem natural. Segundo ela, os produtos utilizados foram mel e café para realizar uma esfoliação da pele.

Após aplicar a mistura, dica de sua mãe, pelo corpo todo, a atriz exibiu o resultado e impressionou ao ostentar suas curvas bem hidratadas.

"Eu postei para vocês verem isso, é uma esfoliação de mel e café, acredite se quiser. Gente, a pele fica um absurdo", compartilhou a famosa um de seus segredos de beleza.

Isis Valverde rouba a cena na Grécia ao surgir de biquíni

Recentemente, Isis Valverde viajou para a Europa e impressionou ao compartilhar fotos curtindo a Grécia. Em uma praia do país, a atriz apareceu deslumbrante aproveitando o dia de sol com os amigos. De biquíni vermelho, a famosa protagonizou os registros e roubou a cena com seu corpaço escultural.

Nas últimas, Isis Valverde anunciou o fim de seu contrato fixo com a Globo. Em sua rede social, ela escreveu uma carta aberta contando detalhes do que aconteceu e emocionou ao relembrar os personagens que viveu durante seus 17 anos na emissora carioca.

"Nunca pensei que estaria pronta pra essa 'carta aberta'. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos! Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim. Um lugar onde cresci em segurança!", iniciou o texto sobre sua saída por enquanto da emissora.

