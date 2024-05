Atriz brasileira de The Chosen abre o jogo sobre gravar nova temporada grávida: 'Foi desafiador'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lara Silva, atriz de The Chosen, celebra conexão com o Brasil e entrega bastidores da nova temporada

A atriz brasileira Lara Silva vive a personagem Éden na série norte-americana The Chosen, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 16 de maio, com os episódios 5 e 6 da quarta temporada. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista celebra conexão com seu país de origem, entrega bastidores das filmagens e abre o jogo sobre gravar novos capítulos enquanto ainda estava grávida: "Foi desafiador".

"Eu estava grávida nas gravações da quarta temporada, então as longas horas de filmagens foram desafiadoras para os meus pés. Mas o elenco e a equipe fizeram um ótimo trabalho em garantir que eu estava bem. Se eu esquecesse de sentar um pouco, alguém no set falava 'ei Lara, não se esqueça de sentar'. Foi muito legal ter esse suporte. O calor durante as gravações também foi muito desafiador", compartilha a atriz de The Chosen.

Nascida em Minas Gerais, Lara Silva se mudou para os Estados Unidos quando tinha seis anos e construiu carreira como atriz no exterior. Ao lado do marido, Steven Covino, ela teve seu primeiro filho, Luciano, após as gravações da quarta temporada da série. Em março deste ano, a artista esteve de passagem pelo Brasil junto com os colegas de elenco Jonathan Roumie e Paras Patel para promover o lançamento dos novos episódios de The Chosen nos cinemas e aproveitou a visita para matar as saudades de casa.

Leia também: Atriz brasileira nos EUA abre o jogo sobre assédios na profissão: 'Sobrevivi'