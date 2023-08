Claudia Raia encanta com fotos de fim de viagem com os filhos

Após curtiram dias na Espanha, Claudia Raia encanta com cliques voltando com os herdeiros para o Brasil

A atriz Claudia Raia mostrou neste sábado, 26, que acabou a viagem internacional com os três filhos, Enzo Celulari, Sophia Raia e Luca, de apenas seis meses, que saiu pela primeira vez do Brasil. Após alguns dias na Espanha, eles apareceram voltando para casa.

Claro que o caçulinha do trio, fruto do casamento atual da artista com Jarbas Homem de Mello, roubou a cena nos registros. Com suas caras e bocas, looks fofos e mostrando seu desenvolvimento, Luca encantou ao protagonizar os cliques com os irmãos e a mãe.

"Hora de voltar pra casa, España estoy encantada", escreveu Claudia Raia sobre as memórias vividas com os herdeiros no país europeu. Nos comentários, os fãs babaram por eles. "Família linda", disseram. "Lindos", falaram outros.

Assim como a mãe, Enzo Celulari também compartilhou cliques da viagem em família pela Espanha e Luca mais uma vez foi destaque com sua fofura. Recentemente, o caçulinha da atriz completou seis meses e ganhou uma festinha simples, mas elegante. É bom lembrar que Enzo Celulari e Sophia Raia são frutos do ex-casamento da famosa com Edson Celulari.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia exibe fotos de viagem na Espanha com os filhos

Em uma praia paradisíaca e em uma piscina, a artista surgiu radiante com seus amados na Espanha. Claudia Raia apostou em um biquíni marrom para se jogar nas águas. Já Luca roubou a cena com seus looks de banho, usando até óculos escuros.

"Primeira viagem internacional do Bililico com os irmãos, num guento", disse a atriz sobre os momentos inesquecíveis com os filhos. "Muito amor", escreveu Enzo Celulari nos comentários. "Meu Deeeeus que saudade! Não aguento esse óculos", falou o esposo Jarbas Homem de Mello.