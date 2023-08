Claudia Raia exibe fotos de viagem na Espanha com os filhos

Atriz Claudia Raia exibe cliques encantadores da primeira viagem internacional do filho caçula com os irmãos

A atriz Claudia Raia está curtindo uma viagem com os filhos na Espanha. Nesta segunda-feira, 21, a famosa compartilhou cliques encantadores com os três herdeiros, Enzo Celulari, Sophia Raia e Luca, de apenas seis meses, aproveitando o verão europeu.

Em uma praia paradisíaca e em uma piscina, a artista surgiu radiante com seus amados. Claudia Raia apostou em um biquíni marrom para se jogar nas águas. Já Luca roubou a cena com seus looks de banho, usando até óculos escuros.

"Primeira viagem internacional do Bililico com os irmãos, num guento", disse a atriz sobre os momentos inesquecíveis com os filhos. "Muito amor", escreveu Enzo Celulari nos comentários. "Meu Deeeeus que saudade! Não aguento esse óculos", falou o esposo Jarbas Homem de Mello.

Assim como a mãe, Enzo Celulari também compartilhou cliques da viagem em família pela Espanha e Luca mais uma vez foi destaque com sua fofura. Recentemente, o caçulinha da atriz, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello, completou seis meses e ganhou uma festinha simples, mas elegante. É bom lembrar que Enzo Celulari e Sophia Raia são frutos do ex-casamento da famosa com Edson Celulari.

Claudia Raia revela que teve parto surpresa após problemas de saúde

Durante um café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’, a atriz revelou que precisou passar por um parto surpresa por conta de alguns problemas de saúde.

Além de ter sido diagnosticada com hipertensão, Claudia contou que também precisou lidar com crises de pânico e insônia durante a gestação: "Eu tive insônia nos três últimos meses de gravidez. Eu tinha uma inquietação nos braços, passava a noite em claro. Por causa disso, eu comecei a desenvolver um pânico quando chegava a noite”, ela relatou.

Por conta das complicações de saúde, Jarbas revelou que Claudia precisou adiantar o parto, mas foi orientado pela médica a não informá-la: "A gente passou o dia controlando a pressão. A médica falou: 'Se estiver desse jeito a pressão, a gente vai resolver hoje. Não fala nada pra ela [Claudia]", explicou o ator, que levou a esposa para o hospital.