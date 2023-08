Claudia Raia impressiona com mesversário cheio de elegância do filho

Nos seis meses do filho, Luca, Claudia Raia impressiona com festinha singela, mas cheia de elegância; veja

A atriz Claudia Raia e o marido, o artista Jarbas Homem de Melo, comemoraram com a família e amigos mais um mês do filho, o pequeno Luca. Nesta segunda-feira, 14, a famosa compartilhou fotos da reunião cheia de elegância e impressionou com os cliques belíssimos do momento.

Com o tema de Rock and Roll, o herdeiro mais novo da musa celebrou seus seis meses com muito estilo. Usando um look feito sob medida para ele, Luca apareceu esbanjando fofura e muito charme ao vestir camisa listra e jaqueta de couro.

Os papais também entraram no clima e usaram roupas pretas para combinar com o menino. "Nosso milagrinho fez 06 meses, parabéns Bililico, te amamos muito!", escreveu Claudia Raia ao revelar um pouco como foi a festinha com doces e bolos personalizados.

Nos registros, Luca encantou ao aparecer sorrindo e curtindo seu momento. É bom lembrar que ele é o caçula da atriz. Claudia Raia já era mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos do casamento que viveu com o ator Edson Celulari de 1993 a 2010.

Veja as fotos do mesversário de Luca:

De look transparente, Claudia Raia amamenta o filho

Mãe pela terceira vez, a atriz Claudia Raia, de 56 anos, vem mostrando não haver limites para maternidade. Recentemente, a famosa registrou um momento no trabalho com o filho, Luca, e deu um show de poder.

Toda produzida, de cabelo e maquiagem feitos, a artista surgiu deslumbrante vestindo um look com transparência. A famosa então pediu para alguém tirar o clique com o herdeiro caçula e mostrou como está sendo sua rotina após o nascimento do pequeno, fruto de seu casamento com o também ator Jarbas Homem de Mello.

"A legenda é com vocês", disse ela ao exibir o momento inspirador. Nos comentários, os internautas a admiraram. "Queen", escreveu Isis Valverde rainha em inglês. "Poderosa", definiram outros. "Que plenitude! Que mulher", exclamaram outros.