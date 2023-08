Filho de Claudia Raia toma sol todo estiloso e encanta: 'Bom dia'

De óculos escuros, filho de Claudia Raia toma sol com muito charme e chama a atenção

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores de sua rede social ao compartilhar mais um momento de seu filho caçula, Luca, de cinco meses. Nesta quarta-feira, 02, a famosa exibiu seu herdeiro com Jarbas Homem de Mello tomando sol e explodiu o fofurômetro.

Isso porque, o garoto apareceu todo estiloso renovando sua dose de vitamina D. Sentado em um carrinho, Luca esbanjou todo seu charme e beleza ao surgir usando óculos de sol, babador e tênis em seus pés.

"Bom dia com estilo!", escreveu Claudia Raia ao compartilhar o clique fofíssimo de seu terceiro filho passeando com muita classe.

Ainda no último final de semana, Luca fez sua estreia na piscina da mansão onde vive com os pais. Além do bebê, a atriz teve Enzo Celulari e Sophia Raia com o ator Edson Celulari. Recentemente, a famosa encantou ao protagonizar um clique com os três filhos.

Veja o clique do filho de Claudia Raia estiloso:

De look transparente, Claudia Raia amamenta o filho

Mãe pela terceira vez, a atriz Claudia Raia, de 56 anos, vem mostrando não haver limites para maternidade. Na quinta-feira, 20, a famosa registrou um momento no trabalho com o filho, Luca, de cinco meses e deu um show de poder.

Toda produzida, de cabelo e maquiagem feitos, a artista surgiu deslumbrante vestindo um look com transparência. A famosa então pediu para alguém tirar o clique com o herdeiro caçula e mostrou como está sendo sua rotina após o nascimento do pequeno, fruto de seu casamento com o também ator Jarbas Homem de Mello.

"A legenda é com vocês", disse ela ao exibir o momento inspirador. Nos comentários, os internautas a admiraram. "Queen", escreveu Isis Valverde rainha em inglês. "Poderosa", definiram outros. "Que plenitude! Que mulher", exclamaram outros.

Nos últimos dias, Claudia Raia comemorou com a família os cinco meses de Luca. Com uma festinha simples, mas cheia de classe, a atriz celebrou mais um mês de vida do caçulinha. Os cliques do momento renderam vários comentários, principalmente porque o bebê apareceu fazendo charme com muito carisma.