Claudia Raia mostra primeira vez de Luca na piscina de sua mansão

Na piscina de sua mansão, Claudia Raia mostra momento inesquecível com o herdeiro caçula, Luca

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar mais um momento de sua intimidade com a família. Neste domingo, 30, a famosa gravou quando foi para a piscina com o marido, o artista Jarbas Homem de Mello, e o filho caçula, Luca, de cinco meses.

Curtindo o dia de folga, a mamãe de terceira viagem apareceu deslumbrante em um biquíni azul, de modelo sem alça, e óculos escuros. Após tomarem um pouquinho de sol no local, eles resolveram entrar na água com o pequeno.

A estreia de Luca na piscina da mansão foi registrada nos stories de Claudia Raia. "Pela primeira vez na piscininha amor", brincou a famosa ao exibir o momento fofíssimo com seu herdeiro mais novo, fruto do casamento atual com Jarbas Homem de Mello.

Além do bebê, a atriz teve Enzo Celulari e Sophia Raia com o ator Edson Celulari. Recentemente, a famosa encantou ao protagonizar um clique com os três filhos.

Mãe pela terceira vez, a atriz Claudia Raia, de 56 anos, vem mostrando não haver limites para maternidade. Na quinta-feira, 20, a famosa registrou um momento no trabalho com o filho, Luca, de cinco meses e deu um show de poder.

Toda produzida, de cabelo e maquiagem feitos, a artista surgiu deslumbrante vestindo um look com transparência. A famosa então pediu para alguém tirar o clique com o herdeiro caçula e mostrou como está sendo sua rotina após o nascimento do pequeno, fruto de seu casamento com o também ator Jarbas Homem de Mello.

"A legenda é com vocês", disse ela ao exibir o momento inspirador. Nos comentários, os internautas a admiraram. "Queen", escreveu Isis Valverde rainha em inglês. "Poderosa", definiram outros. "Que plenitude! Que mulher", exclamaram outros.

Nos últimos dias, Claudia Raia comemorou com a família os cinco meses de Luca. Com uma festinha simples, mas cheia de classe, a atriz celebrou mais um mês de vida do caçulinha. Os cliques do momento renderam vários comentários, principalmente porque o bebê apareceu fazendo charme com muito carisma.