Enzo Celulari mostra fotos de primeira viagem internacional do irmão caçula

Herdeiro mais velho de Claudia Raia, Enzo Celulari, mostra cliques de viagem com a família na Espanha

A atriz Claudia Raia e os três filhos, Enzo Celulari, Sophia Raia e Luca, de apenas seis meses, estão na Espanha. Neste domingo, 20, o herdeiro mais velho da famosa compartilhou cliques da viagem e encantou com os registros da primeira viagem internacional do caçula.

Curtindo uma praia paradisíaca, experimentando a comida típica espanhola e passeando em um barco, o empresário surgiu ao lado da família aproveitando os momentos fora do Brasil. Luca então roubou a cena com sua fofura.

De look de banho e óculos escuros, o pequeno surgiu no colo de Claudia Raia e de Enzo Celulari. "Te quiero, Mallorca", escreveu o jovem ao exibir os registros da viagem. Nos comentários, os internautas babaram. "Que fofura", disseram. "Que delícia", admiraram outros.

Nas últimas semanas, o caçulinha da atriz, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello, completou seis meses e ganhou uma festinha simples, mas cheia de elegância. É bom lembrar que Enzo Celulari e Sophia Raia são frutos do ex-casamento da famosa com Edson Celulari.

Claudia Raia revela que teve parto surpresa após problemas de saúde: “Pânico”

Os artistas Claudia Raia e Jarbas Homemde Mello fizeram diversas revelações chocantes sobre a gestação do filho caçula, Luca, durante o café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’. A atriz, inclusive, contou que precisou passar por um parto surpresa por conta de alguns problemas de saúde.

É que além de ser diagnosticada com hipertensão, Claudia revelou que também precisou lidar com crises de pânico e insônia durante a gestação: "Eu tive insônia nos três últimos meses de gravidez. Eu tinha uma inquietação nos braços, passava a noite em claro. Por causa disso, eu comecei a desenvolver um pânico quando chegava a noite”, ela relatou.

Por conta das complicações de saúde, Jarbas revelou que Claudia precisou adiantar o parto, mas foi orientado pela médica a não informá-la: "A gente passou o dia controlando a pressão. A médica falou: 'Se estiver desse jeito a pressão, a gente vai resolver hoje. Não fala nada pra ela [Claudia]", explicou o ator, que levou a esposa para o hospital.

Claudia relatou que preparou a bolsa do bebê, mas que não sabia que daria à luz naquele dia. Quando chegou ao hospital e soube do parto surpresa, a atriz ficou preocupada: "Eu não estava bem aquele dia, estava desaplaudida, meu cabelo não estava bom, estava sem maquiagem. Cheguei lá, ainda me botaram aquela camisola feia”, ela brincou.