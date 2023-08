Claudia Raia aproveita viagem na Espanha ao lado da filha Sophia

A atriz Claudia Raia aproveitou o dia ao lado da filha, Sophia Raia, durante viagem em família em Maiorca, na Espanha

A atriz Claudia Raia está curtindo férias em Maiorca, na Espanha, ao lado de sua família. A famosa está aproveitando os dias ao lado de seus três filhos, Enzo e Sophia, do seu relacionamento com o ator Edson Celulari, e o recém-nascido Luca, filho do ator Jarbas Homem de Mello.

Contudo, nesta terça-feira, 22, Claudia revelou que separou um dia da viagem para curtir exclusivamente com sua filha. Juntas, ela e Sophia passearam pela ilha espanhola e visitaram pontos turísticos sem os homens da família. As duas posaram juntas em um restaurante e compartilharam cliques individuais deslumbrantes

"Dia das meninas, te amo fifi", escreveu a atriz na legenda da publicação. Jarbas, atual marido de Claudia, não deixou de demonstrar seu carinho pela dupla nos comentários. "Ave! Que gente linda", escreveu ele.

Outros seguidores da artista também enalteceram a dupla. "Maravilhosas", disparou fã. "Lindas demais", disse outro. "Família linda! A Sophia tá parecendo uma modelo!", enalteceu mais um. "Duas obras de arte", escreveu admirador.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia exibe fotos de viagem na Espanha com os filhos

Na última segunda-feira, 21, a atriz Claudia Raia abriu álbum de fotos de sua viagem em família na Espanha. Ela está acompanhada de seus herdeiros, Enzo Celulari, Sophia Raia e Luca, de apenas seis meses, aproveitando ao máximo o verão europeu.

Juntos, eles estão aproveitando a primeira viagem internacional do recém-nascido. Eles surgiram radiantes, aproveitando os dias quentes em uma praia paradisíaca. Claudia Raia apostou em um biquíni marrom para se jogar nas águas. Já Luca roubou a cena com seus looks de banho, usando até óculos escuros.

"Primeira viagem internacional do Bililico com os irmãos, num guento", disse a atriz sobre os momentos inesquecíveis com os filhos. "Muito amor", escreveu Enzo Celulari nos comentários. "Meu Deeeeus que saudade! Não aguento esse óculos", falou o esposo Jarbas Homem de Mello.