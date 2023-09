Camilla de Lucas encanta ao posar para fotos de viagem em Salvador: “Minhas raízes”

A influenciadora Camilla de Lucas recebeu chuva de elogios ao compartilhar álbum de fotos de viagem a Salvador

Nesta terça-feira, 12, Camilla de Lucas encantou seus fãs ao abrir o álbum de fotos de sua mais recente viagem. A influenciadora compartilhou em seu Instagram diversas fotos de sua viagem para Salvador, na Bahia.

A ex-BBB posou para fotos em diversos pontos turísticos da capital. Camilla estava com um vestido branco com bordados coloridos. A peça ainda era recortada perto da cintura. A blogueira ainda usava sandálias amarelas e carregava uma bolsa preta.

“Alô Bahia! Minhas raízes são daqui”, começou dizendo a participante do BBB 21 na legenda da postagem. Ainda na legenda das fotos, Camilla fez referência à canção Formation, de Beyoncé: “Meu pai do Rio de Janeiro, minha mãe da Bahia”.

Nos comentários, o amigo pessoal e colega de confinamento de Camilla no BBB 21, João Luiz Pedrosa elogiou: “Linda”. E o marido da influenciadora, o cantor Blecaute reagiu às fotos da amada: “Meu neném”.

Os seguidores de Camilla também adoraram as fotos de viagem e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Que musa!”, escreveu uma fã. Outro seguidor elogiou: “Linda demais”. Uma admiradora ainda elogiou o look de Camilla: “Que vestido lindo”.

“Linda Camilla, maravilhosa”, disse um fã reagindo às fotos. Outra seguidora ainda declarou: “Você combina demais com Salvador”. “Maravilhosa, vestido lindo”, ainda comentou uma admiradora. Outro seguidor elogiou: “Maravilhosa”.

Algumas semanas atrás, Camilla também esbanjou beleza e estilo ao surgir em uma festa. O evento foi organizado pela campeã do BBB 21, do qual Camilla foi finalista, Juliette. Camilla surgiu curtindo a festa, dançando descalça com um elegante vestido preto longo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camilla de Lucas (@camilladelucas)

Indignada!

No mês passado, a influenciadora foi às suas redes sociais manifestar sua indignação com alguns memes que viu nas redes sociais. Camilla ficou incomodada ao ver diversas piadas sobre a reportagem do “Fantástico” em que a atriz Larissa Manoelafalava sobre o rompimento com seus pais e revelou que abriu mão de seu patrimônio de R$ 18 milhões em prol dos pais.

"E as pessoas assim tão zoando, gente, eu gosto de brincar na internet, gosto do meme, mas as pessoas estão se esquecendo que ontem, provavelmente, ela tava chorando na casa dela no Dia dos Pais, porque é um assunto muito sério, as pessoas tão passando do limite", opinou Camilla.