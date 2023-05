Camilla de Lucas abre álbum de fotos do casamento e revela novos detalhes

Camilla de Lucas mostra fotos da cerimônia de casamento, do convite e do chinelo para os convidados. Além disso, ela explicou a escolha do seu vestido de noiva

A influenciadora digital e ex-BBB Camilla de Lucas esbanjou romantismo ao mostrar fotos inéditas do seu casamento com o cantor Blecaute. Os dois oficializaram a união no último sábado, 13, em uma cerimônia com a presença de amigos e familiares. Agora, nesta segunda-feira, 15, ela abriu um álbum de fotos da cerimônia ao ar livre.

Nos stories do Instagram, a beldade ainda contou mais detalhes do seu casamento. Ela mostrou a arte do convite de casamento, que teve desenhos de frutas, e a mesma estampa nos chinelos que entregou para os convidados como lembrancinha. Então, a estrela falou sobre a decoração da festa. “Paleta colorida, mas ao mesmo tempo extremamente elegante. A decoração, que é um tropical contemporâneo, tem um 'que' de sofisticação e modernidade, mas sem perder a alegria, conforto, romantismo e singularidade que todo casamento merece ter”, escreveu.

Por fim, ela contou sobre a escolha do seu vestido de noiva. “Não quis ajuda nem opinião de ninguém era o meu casamento e só a minha opinião e vontade bastava nesse dia. Não quis levar mãe nem amiga. Estava segura e feliz! Saiba noiva, se o casamento é seu quem deve escolher é você. Para mim não faz sentido alguém escolher algo no dia mais especial da minha vida”, afirmou.

E completou: “Várias pessoas acharam que eu ia usar um modelo sereia. Acho lindo, mas gosto de me jogar até o chão e o sereia é grudado no corpo. Não queria dar close na festa, e também não queria gastar um dinheiro e mostrar o vestido só por 30 minutos. Usei um só! Vestido branco todo sem detalhe tá na moda, mas não queria fazer o que todos estão fazendo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camilla de Lucas (@camilladelucas)

Passeio dos noivos após o casamento

Apenas um dia após o casamento, Camilla de Lucas e Blecaute foram vistos em um passeio na orla do Rio de Janeiro. No domingo, 14, eles foram flagrados enquanto caminhavam ao ar livre na praia da Barra da Tijuca.

A participante do BBB 21 estava esbanjando elegância com um vestido longo amarelo florido, sandálias e óculos escuros. Já Mateus vestia uma camiseta de gola polo branca e bermuda.

Foto: Fabricio Pioyani/ AgNews