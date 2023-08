Camilla de Lucas se indigna com memes de Larissa Manoela: ''Passando do limite''

Ex-BBB Camilla de Lucas se indigna ao ver brincadeiras após entrevista de Larissa Manoela no 'Fantástico'

A ex-BBB Camilla de Lucas comentou a repercussão da entrevista de Larissa Manoela no Fantástico nesta segunda-feira, 14. Em seus stories, a influenciadora falou sobre as pessoas saberem ter limite na hora de brincar e ter empatia, colocando-se no lugar do outro.

A famosa então se mostrou preocupada ao ver que vários memes e outros posts brincando com a história da atriz estão sendo bem aceitos. Camilla de Lucas então alertou sobre a importância de levar a sério o que foi falado pela ex-global em rede nacional.

"Tô vendo várias pessoas fazendo memes sobre a situação da menina, eu acho que assim, todo mundo tem problema familiar com os pais, os irmãos, com os tios, os avós, agora imagina você se expor na televisão contar isso publicamente pra todo mundo, sabendo que o Brasil inteiro, todo mundo vai ver seus pais na rua, é um ato de coragem que ela teve", começou dizendo.

E continuou perplexa: "E as pessoas assim tão zoando, gente, eu gosto de brincar na internet, gosto do meme, mas as pessoas estão se esquecendo que ontem, provavelmente, ela tava chorando na casa dela no Dia dos Pais, porque é um assunto muito sério, as pessoas tão passando do limite".

Por fim, a ex-BBB refletiu sobre empatia e pediu para os internautas repensarem o que estão fazendo. "Vamos se colocar no lugar do outro... muito triste, imagino que pra ela que é uma pessoa tão reservada não tenha sido fácil", analisou a situação de Larissa Manoela.

Ainda nesta segunda-feira, 14, após a grande repercussão de sua entrevista no Fantástico, Larissa Manoela agradeceu o apoio do público. Os famosos também se identificaram com ela. Jojo Todynho foi uma que mostrou apoio e contou um pouco de seus problemas com a mãe biológica.

Larissa Manoela abre mão de parte do seu patrimônio milionário

A atriz Larissa Manoela participou do programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 13, e falou sobre o seu rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Então, Larissa informou para a reportagem que abriu mão do seu patrimônio de cerca de R$ 18 milhões em prol dos pais. Porém, ela contou que eles ainda não assinaram o distrato sobre as porcentagens em uma das empresas e ela não entende o motivo. Assim, a artista contou o motivo para ter deixado a fortuna para os pais.

“Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos”, disse ela, que ainda confirmou que não vai até a justiça para ter esse dinheiro de volta. “Não é a minha vontade. Eu tenho a plena consciênica de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, completou.

A artista ainda comentou sobre como se sente com o rompimento com os pais, já que perderam o contato nos últimos meses. “Esse momento em que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Essa ferida está cicatrizando. Eles jamais vão deixar de ser meus pais. O que eu posso dizer por mim é que eu tenho esperança de que, no futuro, a gente possa ter uma relação, que é delicada, mas é a nossa história”, contou.