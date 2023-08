Ao ver caso de Larissa Manoela, Poliana Rocha faz revelação sobre Zé Felipe: ''Saí de cena''

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha, revela que deixou de cuidar de financeiro de Zé Felipe e dá opinião sobre Larissa Manoela

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, fez revelações sobre ter cuidado do financeiro do filho, o cantor Zé Felipe. Nesta segunda-feira, 14, a influenciadora digital falou sobre o assunto ao ver a história de Larissa Manoela com os pais.

A mulher do sertanejo então comentou que deixou de cuidar do financeiro do herdeiro para não ter problemas pessoais com ele, mas que até hoje o ajuda fiscalizando se as coisas estão sendo feitas corretamente para evitar que seja "passado para trás".

"Não podemos julgar tal situação, muito menos pessoas... não sabemos o que realmente passava na vida deles! Posso falar sobre o que aconteceu comigo! Eu cuidei por algum tempo do financeiro do meu filho e senti e quando senti no meu coração que de alguma forma essa condição de financeira poderia afetar minha relação mãe/filho eu saí de cena na hora", revelou a loira.

Poliana Rocha então revelou o que fez para ajuda Zé Felipe. "Arrumei uma pessoa de confiança e fiquei só exercendo o papel da mãe com muito amor! Uma vez por mês ainda dou uma conferida, mas eu e o financeiro somente, mas sem qualquer interferência, somente conferência! E foi a melhor decisão da minha vida", declarou.

Neste domingo, 13, foi ao ar a entrevista no Fantástico com Larissa Manoela falando sobre o rompimento com os pais. A atriz falou sobre abrir mão de seu patrimônio para eles após divergências e ter descoberto ter apenas 2 % de uma empresa.

Larissa Manoela revela motivo para abrir mão do seu patrimônio em disputa com os pais

A atriz Larissa Manoela participou do programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 13, e falou sobre o seu rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Os três estão em uma disputa por causa da gestão dos negócios e do patrimônio da atriz. Conforme a reportagem, eles estão em negociação sobre as empresas nas quais são sócios e o patrimônio que construíram ao longo da carreira de 18 anos da artista.

Então, Larissa informou para a reportagem que abriu mão do seu patrimônio de cerca de R$ 18 milhões em prol dos pais. Porém, ela contou que eles ainda não assinaram o distrato sobre as porcentagens em uma das empresas e ela não entende o motivo. Assim, a artista contou o motivo para ter deixado a fortuna para os pais.

“Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos”, disse ela, que ainda confirmou que não vai até a justiça para ter esse dinheiro de volta. “Não é a minha vontade. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, completou.