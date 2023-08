Juliette surpreende ao curtir noitada ao lado de ex-BBBs e é questionada: “Sua amiga?”

A cantora e vencedora do BBB 21, Juliette curtiu noitada ao lado de outras participantes do reality show da Globo

Neste domingo, 27, Juliette surpreendeu seus seguidores ao fazer uma postagem em seu Instagram ao lado de outras participantes do Big Brother Brasil. A vencedora do BBB 21 encantou, mas também causo polêmica, ao curtir uma festa ao lado de outras ex-BBBs.

A cantora surgiu esbanjando beleza em uma festa onde usava um vestido curto, estrategicamente recortado, preto e brilhante. Juliette, que recentemente lançou uma música com a cantora Marina Sena, surgiu posando em frente a um carro e depois sorrindo na festa.

Nos outros cliques do álbum, Juliette surgia pulando e cantando ao lado de Pocah, cantora e colega de confinamento de Ju no BBB 21. Quem também surgia cantando na festa era a atriz e participante do BBB 23, Bruna Griphao.

Pocah esbanjou estilo com um look all-black composto por camiseta regata, cinto de couro e calça. Já Bruna apostou na beleza com um vestido vermelho que combinou muito bem com o batom, também vermelho, que usava.

Quem também surgiu dançando ao lado de Juliette e Pocah, foi a influenciadora Camilla De Lucas, que também participou de BBB 21 e foi finalista da edição que coroou Juliette como campeã. Camilla surgiu dançando descalça com um longo vestido preto.

“Grave! Eu e minhas amigas Thiagas no fim da festa”, escreveu Juliette na legenda do post fazendo referência a um meme famoso nas redes sociais. “Se eu for ligar para o que o povo fala de mim e das minhas amigas Thiagas, a gente vai ficar louca e a gente não nasceu para ficar louca, a gente nasceu para brilhar”, escreveu Pocah citando o meme por completo.

Camilla DeLucas também marcou presença nos comentários das fotos da festa. “Foi tudo”, declarou a influenciadora. Já Bruna Griphao, que recentemente comentou sobre sua participação no reality, escreveu: “Eu amei muito”.

Os seguidores de Juliette também adoraram as fotos da festa e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Tua felicidade é nossa”, escreveu uma seguidora. E outra fã declarou: “Você é nossa alegria”. “Como é linda, viu”, comentou uma admiradora.

“Sou apaixonada nesse sorriso”, escreveu uma página de fãs dedicada à Larissa Manoela. Outro seguidor elogiou: “Você é linda demais, Juliette”. “Sucesso, estrela”, desejou outra admiradora. Uma fã ainda comentou: “Eu sou apaixonada no seu sorriso”.

Polêmica!

Apesar dos diversos comentários positivos sobre as fotos da festa, Juliette foi questionada por conta da lista de convidados da festa. Alguns seguidores não gostaram de presença de Bruna Griphao na festa da campeã do BBB 21.

“Parabéns, Ju. Até agora me pergunto o que Bruna Griphao faz na sua festa? Que eu saiba ela não é sua amiga, e ela foi a Karol Conká da edição de 2023”, alfinetou uma seguidora. Outro seguidor ainda polemizou: “Só eu que acho que a Juliette não orna com a mal-educada da Bruna Griphao?”.

Porém, houve que defendeu a amizade da cantora com a atriz que participou da edição deste ano do reality dirigido por Boninho: “Fotos lindas, todas! Estava maravilhosa. Adoro sua amizade com a Pocah e com a Bruna, as três juntas têm uma energia top”.