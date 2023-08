Parceria de Juliette e Marina Sena divide opiniões nas redes sociais

Clipe de Juliette e Marina Sena em 'Quase Não Namoro' repercurte nas redes sociais por cenas sensuais entre as cantoras

A parceria das cantoras Juliette e Marina Sena no clipe de Quase Não Namoro, lançado na última quinta-feira, 10, deu o que falar nas redes sociais e dividiu opiniões de internautas.

No vídeo sensual, as duas recriaram cenas de filmes famosos como Ghost - Do Outro Lado da Vida, de 1990, e Titanic, de 1997, que repercutiu imediatamente e ficou em alta no YouTube. A gravação conta com um cenário que remete a um ateliê. As artistas aparecem vestidas de branco, trocam carícias e interagem também com bailarinos.

No Twitter, internautas exaltaram a performance das famosas, mas também teve quem criticou o clipe. "Grande b****, duas héteros patéticas fingindo que gostam de mulher por pura estética, enquanto isso tem lésbica apanhando na rua por segurar a mão de outra", "É amores, não tem como defender me desculpem esse clipe da Marina com a Juliette pegou mal sim kk".

Alguns saíram em defesa das cantoras. "Não entendo esse povo, passaram a semana inteira sexualizando a Eliana, sexualizaram a Ana Castela entre várias mulheres héteros e agora tão puto com a Marina Sena e Juliette por fazer o mesmo", "Tá criticando a Juliette e a Marina Sena por sensualizarem juntas num clipe, mas ficam o TEMPO todo tentando "tirar" a Ana Castela do armário, chamando ela de lésbica e falando do namoro dela com outro cantor. Bando de hipócritas! Por isso ninguém leva vocês a sério de verdade", "O clipe da Juliette com a Marina Sena, ficou lindíssimo, povo botando defeito onde não tem".

De férias, Juliette posta fotos de viagem com o affair

A cantora Juliette aproveitou dias de descanso nos Estados Unidos com amigos e seu novo affair! Nas redes sociais, a campeã do BBB 21 publicou sequência de fotos de dia de passeio em parque de diversões em Orlando, na Flórida.

Em sua conta no Instagram, a paraibana exibiu como foi o primeiro dia. Nas imagens, a advogada apareceu usando um look colegial com saia xadrez curtinha, um cropped branco, tênis e boné. "Hoje foi o nosso primeiro dia de parque e eu estou encantada", disse ao legendar a postagem.

Nos stories, Juliette mostrou o affair pela primeira vez, o crossfiteiro Kaique Cerveny, que participou de campeonato nos EUA. A artista colocou um trecho de sua música Quase Não Namoro, com participação de Marina Sena, que dizia: “Não sou imune a sentimento/ Mas é que tô domando ele já faz tempo/ Eu quase não namoro”, deixando os seguidores animados com a possível confirmação do relacionamento.