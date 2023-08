De férias, Juliette posta fotos de viagem com o affair: ''Leve e feliz''

Cantora paraibana Juliette abre álbum de fotos e surge ao lado do affair durante viagem para Orlando, nos Estados Unidos

A cantora Juliette está aproveitando dias de descanso nos Estados Unidos com amigos e seu novo affair! Nas redes sociais, a campeã do BBB 21 publicou sequência de fotos de dia de passeio em parque de diversões em Orlando, na Flórida.

Em sua conta no Instagram, a paraibana exibiu como foi o primeiro dia. Nas imagens, a advogada apareceu usando um look colegial com saia xadrez curtinha, um cropped branco, tênis e boné. "Hoje foi o nosso primeiro dia de parque e eu estou encantada", disse ao legendar a postagem.

Os fãs destacaram a beleza e o momento de Juliette. "Você tá tão leve, linda e feliz. Estamos amando acompanhar tudo!", "Linda como sempre", "A criança dentro de você foi resgatada", "Tão lindo ver sua felicidade", disseram.

Nos stories, Juliette mostrou o affair pela primeira vez, o crossfiteiro Kaique Cerveny, que participou de campeonato nos EUA. A artista colocou um trecho de sua música Quase Não Namoro, com participação de Marina Sena, que dizia: “Não sou imune a sentimento/ Mas é que tô domando ele já faz tempo/ Eu quase não namoro”, deixando os seguidores animados com a possível confirmação do relacionamento.

Evelyn Castro revela mal-entendido com Juliette após reality

Poucas pessoas podem lembrar, mas Evelyn Castro, que ficou conhecida por seu trabalho no Porta dos Fundos, no Youtube, foi uma das finalistas do reality FAMA, sucesso nos anos 2000. A situação provocou até mesmo um certo mal-entendido com Juliette.

Em entrevista à CARAS Brasil, Evelyn relembrou como o programa, apresentado por Angélica e Toni Garrido, na TV Globo, foi importante para ela tomar grandes decisões em sua carreira artística. Cantora profissional e cheia de talento, ela ficou em segundo lugar na segunda temporada do FAMA.

"Entrei no Fama como cantora porque foi a primeira coisa que aconteceu profissionalmente na minha vida. Eu já cantava na noite do Rio de Janeiro e pediram para eu mandar uma fita, não tive jabá de nada, fui selecionada e passei por todas as etapas", contou.

Apesar de terem passado muitos anos desde a sua experiência no reality, Evelyn, que hoje tem uma carreira estruturada na televisão e teatro, confessa que guarda certos traumas. O que acabou provocando uma história engraçada com Juliette, vencedora do BBB 21.

Ela conta que as duas estavam andando nos famosos carrinhos do Estúdio Globo, quando ela soltou um comentário que lhe causou vergonha imediata.