Juliette aparece se divertindo ao lado de affair com música de letra sugestiva

Ex-BBB Juliette surge ao lado de Kaique Cerveny e fãs apontam indireta em música do vídeo

Nesta terça-feira, 8, a vencedora do Big Brother Brasil 21Juliette Freire usou suas redes sociais para aparecer ao lado de seu affair, o crossfiteiro Kaique Cerveny. De fundo no vídeo, a cantora colocou uma música bem sugestiva, que foi apontada como indireta pelos internautas e milhões de seguidores da morena.

A artista colocou um trecho de sua música Quase Não Namoro, com participação de Marina Sena, que dizia assim: “Não sou imune a sentimento / Mas é que tô domando ele já faz tempo / Eu quase não namoro”, deixando os internautas bem atiçados com a possível confirmação do relacionamento.

Os dois estão aproveitando juntinhos os parques de diversões em Orlando, na Flórida, Estados Unidos da América. Vale ressaltar que não é a primeira vez que o possível casal aparece junto, visto que em julho o crossfiteiro foi a um show da cantora em São Paulo.

Em abril foi que os boatos começaram a crescer sobre o possível affair. Durante um final de semana, Juliette e Kaique aproveitaram o aniversário da apresentadora e ex-BBB Ana Clara, passeando de barco e até mesmo curtindo juntos um show na Lapa, na cidade do Rio de Janeiro. Kaique é estudante de nutrição e foi Campeão de Crossfit de 2019.

Juliette QUASE não namora… 😅🫶🏻pic.twitter.com/wfVDj49yo7 — Central Reality (@centralreality) August 8, 2023

Evelyn Castro revela mal-entendido com Juliette

Apesar de terem passados muitos anos desde a sua experiência no reality FAMA, Evelyn Castro, que hoje tem uma carreira estruturada na televisão e teatro, confessa que guarda certos traumas. O que acabou provocando uma história engraçada com Juliette, vencedora do BBB 21.

Ela conta que as duas estavam andando nos famosos carrinhos do Estúdio Globo, quando ela soltou um comentário que lhe causou vergonha imediata.

"Peguei o mesmo carrinho que ela e o motorista lembrou de mim no Fama e ele perguntou: 'Quer que eu te deixe no Big Brother?'. Aí eu respondi: 'Pelo amor de Deus, não faça isso comigo'. Quando olhei para trás estava a Juliette e ficou parecendo que eu estava sacaneando ela", disse ela, que completou: "Fiquei tentando explicar que não foi piada, mas ela ficou rindo. Depois até comentei com o moço, que ela nunca iria imaginar que eu também morei lá dentro".