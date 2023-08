Evelyn Castro revela mal-entendido com Juliette após reality: "Não foi piada"

Em entrevista à CARAS Brasil, Evelyn Castro relembrou como foi participar do reality show FAMA e ter morado na mesma casa do BBB

Poucas pessoas podem lembrar, mas Evelyn Castro (42), que ficou conhecida por seu trabalho no Porta dos Fundos, no Youtube, foi uma das finalistas do reality FAMA, sucesso nos anos 2000. A situação provocou até mesmo um certo mal-entendido com Juliette (32).

Em entrevista à CARAS Brasil, Evelyn relembrou como o programa, apresentado por Angélica e Toni Garrido, na TV Globo, foi importante para ela tomar grandes decisões em sua carreira artística. Cantora profissional e cheia de talento, ela ficou em segundo lugar na segunda temporada do FAMA.

"Entrei no Fama como cantora porque foi a primeira coisa que aconteceu profissionalmente na minha vida. Eu já cantava na noite do Rio de Janeiro e pediram para eu mandar uma fita, não tive jabá de nada, fui selecionada e passei por todas as etapas", contou.

Quase 20 anos depois de sua passagem pela atração, a artista confessa que enxerga tudo com um grande distanciamento e, às vezes, até se surpreende ao lembrar que morou por três meses na mesma casa onde hoje é gravado o Big Brother Brasil.

"Eu também morei na casa do Big Brother, fiquei três meses e fui até a final. Então quando eu vejo BBB, eu tô ali junto. Sei muito bem o que aquela galera está sentido, é terrível. E a gente tinha que cantar ao vivo todo sábado, era nosso paredão. Ver a família e não poder falar", contou.

No início dos anos 2000, FAMA foi um dos realitys mais populares da televisão brasileira. O programa era uma competição de confinamento entre músicos que buscavam por um destaque na indústria musical. Toda semana eles precisavam se apresentar ao vivo e mostrar seu talento para todo o Brasil, disputando a preferência do público de casa.

Com quatro temporadas, o reality show musical foi responsável por revelar nomes como Thiaguinho, Marina Elali, Vanessa Jackson, e as duplas Hugo e Tiago, Cidia e Dan.

"Depois eu participei de muitas coisas, foram dois anos turbulentos de coisas boas que aconteceram em minha vida. É muito doido parar para pensar nisso hoje em dia, porque parece que não aconteceu. Na minha estante tem meus CDs que eu gravei para o Faustão, CD especial do Caldeirão do Huck, foi um período de muitas coisas boas", contou.

HISTÓRIA COM JULIETTE

Apesar de terem passados muitos anos desde a sua experiência no reality, Evelyn, que hoje tem uma carreira estruturada na televisão e teatro, confessa que guarda certos traumas. O que acabou provocando uma história engraçada com Juliette, vencedora do BBB 21.

Ela conta que as duas estavam andando nos famosos carrinhos do Estúdio Globo, quando ela soltou um comentário que lhe causou vergonha imediata.

"Peguei o mesmo carrinho que ela e o motorista lembrou de mim no Fama e ele perguntou: 'Quer que eu te deixe no Big Brother?'. Aí eu respondi: 'Pelo amor de Deus, não faça isso comigo'. Quando olhei para trás estava a Juliette e ficou parecendo que eu estava sacaneando ela", disse ela, que completou: "Fiquei tentando explicar que não foi piada, mas ela ficou rindo. Depois até comentei com o moço, que ela nunca iria imaginar que eu também morei lá dentro".

Depois da casa do Fama/BBB ter passado por tantas transformações a cada temporada, ela confessa que adoraria ter uma conversa sincera com Thiaguinho, antigo companheiro de programa, sobre como lida com a experiência de ter sido um ex-participante de reality.

"Morei dentro da Rede Globo, é uma doidera pensar isso. Até hoje quando eu entro lá para gravar, eu fico olhando e falando: 'Meu Deus, eu morei aqui dentro'. O Thiaguinho deve ter a mesma sensação que eu e por isso gostaria muito de conversar com ele, porque as pessoas não lembram da gente lá".