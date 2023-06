Evelyn Castro, de Encantado's, prepara tributo à Tina Turner: "Potência"

Em entrevista à CARAS, Evelyn Castro falou sobre inspiração em Tina Turner e repercussão de seu trabalho na série Encantado's

Destaque na série Encatado's, da TV Globo, a atriz Evelyn Castro (42), está de volta aos palcos, mas desta vez para uma homenagem à Tina Turner (1939 - 2023). Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou um pouco sobre sua relação com a artista e seu trabalho no novo humorístico da emissora carioca.

Grande fã de Tina Turner, a comediante confessou que ficou devastada ao saber da morte de uma de suas grandes ídolas. Segundo Evelyn, ela tem a sensação de ter ficado órfã.

"A morte dela foi terrível, porque eu tinha acabado de falar dela no Mais Você e em seguida eu recebi a notícia que ela havia falecido. Eu me senti órfã, porque eu já estava com tudo preparado. Me perguntaram qual era a minha forma de demonstrar amor e eu respondi: 'cantando'", disse ela, relembrando o carinho que a diva norte-americana tinha com seu ofício.

Evelyn, que tem mais de 20 anos de carreira, onde tem se dividido entre cantar e atuar, promete unir o que faz de melhor em seu novo show, que estreia no dia 1º de julho, no Teatro dos 4, no Rio de Janeiro. "Vou cantar os grandes hits e também traçar um paralelo com a minha história, porque a gente tem muita coisa em comum", contou a humorista, que foi finalista do reality Fama 4.

" Eu pude ver essa mulher como um caminho. Foi aí que eu falei: 'Olha, tem alguém parecida comigo'. Ela me mostrou que eu não era esquisita e que eu poderia cantar de tal forma, que é bom ", declarou a artista, que garante que cantar Tina Turner ganhou um novo significado para ela: "Ganhou uma potência muito maior, ficamos todos órfãos".

Conforme a atriz, seu objetivo também é difundir a importância que Tina tem para o mundo da música: " Ela é necessária, principalmente para nós mulheres. Tina é uma grande bandeira hasteada de superação. Ela conseguiu superar violência, preconceito racial e não suncubiu ".

SUCESSO EM SÉRIE DE HUMOR

Atualmente Evelyn tem amado acompanhar a ótima repercussão de seu trabalho na série Encantado's, que tem feito um enorme sucesso entre o público da TV Globo. Inicialmente transmitida no Globoplay, a produção recebeu tantos elogios, que passou a ser exibida na TV aberta.

"A gente esperava muita identificação público, sim. Por ser um projeto que fala sobre amor, que fala da grande maioria do Brasil, que somos nós o povo preto, pardo, dessa miscigenação que é o povo brasileiro . A gente estava precisando tanto de rir, de falar desse lado dos afetos. Por isso a gente esperava essa identificação do povo", contou a comediante, que reforçou: "Estamos felizes com a repercussão".

A artista, que interpreta a divertida e extravagante Maria Augusta, confessou que ama ver as reações do público no Twitter. Segundo a Evelyn, é importante ver o que estão comentando.

"Estou revendo a série inteira pela quarta vez e eu tento acompanhar em tempo real, principalmente no Twitter. Porque lá as pessoas ficam enlouquecidas e comentam as expressões a cada cena. Acho super importante, para a gente sentir o termômetro do que está rolando e do que as pessoas estão falando. Estou super ligada no que estão falando", disse.