Quem é o viúvo de Tina Turner? Empresário surpreendeu com gesto de amor

Tina Turner era casada com Erwin Bach, empresário que salvou sua vida

Tina Turner (1939-2023), ícone da música, morreu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos de idade. A cantora, que morava na Suíça, estava casada com o empresário Erwin Bach (67) há dez anos. O relacionamento amoroso começou em 1985 e os dois se casaram em 2013. Com um gesto de amor, o viúvo surpreendeu e salvou a vida da amada quando doou um rim para que ela fizesse um transplante.

Em sua autobiografia, Tina Turner compartilhou que foi diagnosticada com câncer de intestino em 2013 e que, com o tratamento da doença, seus rins pararam de funcionar. Para sobreviver, a cantora precisava de um transplante do órgão, e quem se ofereceu para salvá-la foi o marido, que doou seu rim para a amada.

"Eu sei que minha ‘aventura médica’ está longe de terminar. Mas ainda estou aqui – ainda estamos aqui, mais unidos do que imaginávamos. Eu posso olhar para trás e entender meu carma. O mau se transformou em bom, a dor se transformou em alegria. E eu nunca fui tão completamente feliz como sou hoje", declarou Tina Turner em sua autobiografia sobre o momento delicado de saúde que enfrentou ao lado de seu marido .

Apesar de terem mais de 30 anos de relacionamento, Tina Turner e Erwin Bach enfrentavam críticas pela diferença de idade. O empresário, 16 anos mais novo que a cantora, a conheceu com 29 anos. A artista, porém, afirmou que isso nunca foi um problema para o amor dos dois: "Inacreditavelmente, considerando há quanto tempo já estamos juntos, ainda existem pessoas que querem acreditar que Erwin se casou comigo pelo meu dinheiro e fama. O que mais um homem mais jovem poderia querer de uma mulher mais velha? Erwin sempre ignorou os rumores". Tina Turner deixa um importante legado para o mundo da música, da arte e da cultura.