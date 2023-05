Tina Turner foi vítima de agressão em casamento abusivo com artista famoso

Cantora Tina Turner viveu relacionamento abusivo repleto de agressões física e psicológica no início da carreira

Tina Turner (1939 - 20123) tem um verdadeiramente uma das carreiras mais impactantes do mundo. De origem pobre, a artista superou traumas do passado como um casamento abusivo e conseguiu se tornar uma das cantoras mais icônicas da história. A famosa, que faleceu nesta quarta-feira, 24, certamente deixará um legado para muitas gerações.

Durante seu casamento com Ike Turner, que durou cerca de 16 anos, a artista viveu diversos episódios de violência doméstica. Ele foi o responsável por descobrir Tina, no final dos anos 50.

Na época, Ike notou o talento de Tina, que nasceu originalmente como Anna Mae Bullock. Ele, então, mudou seu nome e agiu de diversas formas abusivas, como obtendo direito de todos os ganhos de sua carreira, além de usar seu próprio nome como marca.

Anos depois, Tina revelou que chegou a ter a mandíbula quebrada em um briga com Ike. Ele também já jogou café quente no rosto da esposa e obrigava ela a cantar mesmo em momentos de mal estar.

Os diversos relatos sobre o relacionamento abusivo envolvendo Tina e Ike foram compartilhados na biografia da artista, intitulada Minha História de Amor, lançada em 2018.

" A nossa vida juntos foi marcada por abuso e medo. (...) Num jeito perverso, os hematomas que ele me deu — um olho roxo, o lábio machucado, a costela trincada — eram marcas de posse. Uma maneira de dizer: 'Ela é minha e eu posso fazer o que eu quiser com ela'. Eu sabia que tinha que ir embora, mas eu não sabia como dar o primeiro passo. Nas horas mais difíceis, eu me convenci que a morte era o meu único caminho", escreveu.

O casamento chegou a ficar tão insustentável, que Tina relatou ter tentado suicídio em 1968. Na ocasião, ela disse que, além das agressões, as constantes traições de Ike foram algo que a motivou.

"Para começar, havia três mulheres em casa naquele dia e Ike estava fazendo sexo com todas. Tudo estava desmoronando: meu status, minha confiança, meu mundo. Uma noite, antes de um show, eu não aguentava mais e engoli 50 pílulas para dormir. Eu sabia que elas iam demorar para fazer efeito, então eu calculei que conseguiria fazer o número de abertura e desse jeito Ike ia conseguir o dinheiro da performance. Eu estava tão bem treinada que até meu suicídio deveria ser conveniente para ele", contou.

Tina e Ike Turner foram casados por 16 anos (Foto: Wikimedia Commons)

Em meio a todo o sofrimento, Tina decidiu que não iria mais viver um casamento infeliz e resolveu dar um basta. Em 1976, ela decidiu abandonar seu quarto de hotel com apenas 36 centavos de dólar e fugiu.

Após o divórcio, ela sofreu para conseguir se manter, já que Ike ficou com os direitos das suas músicas de maior sucesso, dinheiro, imóveis e carros. Além disso, ela precisou pagar pelos contratos cancelados.

Tina apenas conseguiu se reestruturar anos depois, quando emplacou o sucesso What's Love Got To Do With It, música que foi seguida de diversos outros hits lançados e que ficaram marcados na memória de diversos admiradores de Tina Turner.