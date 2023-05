Em 1988, Tina Turner veio ao Brasil e fez o maior show da história de uma cantora

Tina Turner veio ao Brasil em 1988; apresentação reuniu mais de 188 mil pessoas e detém o título de maior público da história de uma artista solo

A cantora Tina Turner, que faleceu nesta quarta-feira (24) aos 83 anos, fez o maior show da história no Brasil. Isso mesmo: a apresentação realizada pela estrela aqui em terras brasileiras está registrada no Guiness como a maior já realizada por uma artista solo.

Em 1988, o show da estrela realizada no Maracanã foi vista por mais de 188 mil pessoas – um recorde até hoje nunca superado por nenhuma outra artista . A apresentação foi transmitida pela Globo aqui no Brasil e em vários países do mundo, tamanha era a grandiosidade da apresentação.

Tina Turner viveu uma parceria explosiva com o ex-marido, Ike Turner, que morreu de uma overdose de cocaína em 2007. Durante décadas, os dois foram um dos casais mais festejados do show bizz. O casamento terminou em 1987 após denúncias de violência doméstica. Ela então partiu em carreira solo.

Relembre um vídeo do show histórico:

Carreira sólida e duradoura

Nascida Anna Mae Bullock, a cantora veio ao mundo na pequena cidade de Nutbush em26 de novembro de 1939. Ao longo da carreira, lançou sucessos ao lado do marido, incluindo as dançantes "It's Gonna Work Out Fine", "River Deep - Mountain High", "Proud Mary" e "Nutbush City Limits".

Em sua carreira solo, fez um retorno triunfal, ocupando o topo das paradas em todo o mundo com o hit "What's Love Got to Do with It", que foi premiada com o Grammy de 'Gravação do Ano'. Na sequência, viram novos hits, entre eles "Better Be Good to Me", "Private Dancer", "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)", "Typical Male", "The Best", "I Don't Wanna Fight", e "Golden Eye".

A cantora também atuou em vários filmes e superproduções e era presença certa em programas de TV e em turnês multimilionárias. Ao todo, ela vendeu mais de 100 milhões de discos - um dos resultados mais expressivos da história da música mundial.