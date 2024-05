Após perrengue chique, Belle e Thiago Silva aproveitam ilha paradisíaca

Nas redes sociais, a influenciadora digital Belle e o jogador de futebol Thiago Silva compartilharam algumas fotos em Bali

Belle e Thiago Silva estão curtindo alguns dias de descanso em Bali, na Indonésia, e nesta sexta-feira, 24, eles dividiram vários registros que fizeram juntos durante a viagem.

Em um dos cliques postados no feed do Instagram, o casal exibe o corpo sarado enquanto curtem o dia em uma piscina. Eles também mostrando alguns looks que usaram para passear pela ilha paradisíaca.

E durante um dos passeios, o casal acabou enfrentado um perrengue chique. É que eles precisaram encarrar um trânsito de quase três horas para chegar a um restaurante, e o jogador de futebol, que vai jogar pelo Fluminense, não gostou muito.

"Bali é legal, é que o Thiago ficou p... da vida, porque a gente saiu do hotel cinco horas da tarde para ir em um lugar que eu queria antes do jantar, mas pegamos um trânsito de duas horas e quarenta, aí ele começou a reclamar. Não foi um dos melhores destinos que eu já fiz para gente, não. Ele reclamou. Eu vou voltar, com certeza, porque gostei. Thiago não é muito turista. Mas é isso, amanhã tem mais", disse a influencer nos Stories do Instagram.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Silva (@thiagosilva)

Thiago Silva se despede da avó

O jogador de futebol Thiago Silva usou as redes sociais para compartilhar uma notícia triste com o público. Em seus stories no Instagram, o atleta publicou uma foto ao lado da avó, Dona Maria, e lamentou a partida da familiar aos 89 anos.

Junto com a imagem, o atleta fez uma homenagem à idosa: "Descansa em paz, vó, te amarei para sempre", escreveu ele. A influenciadora Belle Silva, esposa do zagueiro do Chelsea, também lamentou a perda de Dona Maria. Através de suas redes sociais, ela resgatou um vídeo especial onde surge abraçando a avó de Thiago e escreveu "Bisa" na legenda, seguido de uma imagem representando o luto. Confira!