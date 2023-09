Ana Furtado esbanja beleza ao mostrar passeios em meio à natureza: "Apreciando a vida"

Nas redes sociais, a apresentadora Ana Furtado abriu o álbum de fotos curtindo suas férias em Portugal

Ana Furtadoencantou os seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 20, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem. A apresentadora, casada com o diretor da TV Globo Boninho, está aproveitando alguns dias de descanso Portugal e dividiu os registros de alguns passeios que realizou.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista aparece curtindo a natureza. Ela surgiu andando de bicicleta, correndo na areia da praia, pegando conchinhas, admirando um girassol, e também fazendo pose no quarto que está hospedada.

Ao compartilhar os registros, Ana falou sobre o momento. "Apreciando o sol, o mar, o vento, os grãos de arroz, de areia, os sons, as cores e sabores desse paraíso… apreciando a vida! Que sonho de lugar! E ainda tem mais!", escreveu ela na legenda da publicação.

Vale dizer que a apresentadora está na reta final do tratamento contra o câncer de mama. No começo do mês, enquanto embarcava para Nova York, nos Estados Unidos, ela dividiu a boa notícia com os fãs. "Dia primeiro de setembro, eu tô aqui num voo, estou indo para Nova York, de férias e eu queria dividir com vocês uma coisa que é extraordinária. Falta um mês para terminar de tomar o meu bloqueador hormonal e ser considerada totalmente curada. Vitória ali ó, pertinho, um mês", celebrou ela.

Ana Furtado surge de noiva e pede Boninho em casamento

Recentemente, Ana Furtado entrou na onda de usar a inteligência artificial para fazer alguns cliques. A ex-global compartilhou os cliques feitos pela tecnologia e chamou a atenção ao aparecer vestida de noiva. Ao dividir os registros, ela aproveitou para revelar um desejo de se casar novamente com o diretor global e o pediu em casamento.

"Ana Maria Braga quis 'engravidar' de novo na trend da inteligência artificial só pra ter chá revelação… e eu só quero casar de novo pra me vestir de noiva assim! Qual vestido vocês gostam mais? Mas e aí… Bora, Boninho? Bora renovar esses votos, meu amor!", pediu Ana Furtado. Veja as fotos!