Ana Furtado comemora reta final de tratamento contra câncer: "Vitória"

A apresentadora Ana Furtado foi diagnosticada com um tumor no seio em 2018 e hoje comemora a reta final de seu tratamento com os seguidores

Neste primeiro dia de setembro, a apresentadora Ana Furtado compartilhou uma conquista muito pessoal com seus seguidores do Instagram. Viajando para Nova York com seu marido, o diretor de televisão Boninho, a famosa afirmou que está quase curada de um câncer.

Diagnosticada com um tumor no seio em 2018, Ana entrou na reta final com seu tratamento contra a doença após anos de tratamento. Segundo a apresentadora, resta pouco para a finalizar a sua medicação e celebrar a cura total de seu câncer.

"Dia primeiro de setembro, eu tô aqui num voo, estou indo para Nova York, de férias e eu queria dividir com vocês uma coisa que é extraordinária", iniciou Ana. "Falta um mês para terminar de tomar o meu bloqueador hormonal e ser considerada totalmente curada. Vitória ali ó, pertinho, um mês."

Na legenda da publicação, ela celebrou ainda mais a conquista. "Falta exatamente 1 mês para a minha CURA total! A VITÓRIA está logo ali. Eu a vejo pertinho, pertinho… sempre vi! E tenho certeza de que já é MINHA! #vaiquedá."

Nos comentários, seus amigos e seguidores vibraram com a boa notícia através de mensagens e emojis. "Glória a Deus em nome de Jesus amém", escreveu a humorista Tatá Werneck."Uau! Que data especial!! Estamos já celebrando!", disse o apresentador Marcos Mion. "Já comemorando junto com vc! Vibrando as melhores energias sempre! Tá bem aí já! Beeem pertinho! Que benção!", disse a atriz Thaís Fersoza.

"Ebaaaaaaaa", celebrou a cantora Simony, que também está batalhando contra um câncer de instestino."PARABÉNS", escreveu a cantora Fafá de Belém."Que setembro seja repleto de energias boas para vocês", disse fã. "Comemore e curta muito sua viagem pois já a Vitória já é suaaa!!!", expressou outro.

Confira a publicação: