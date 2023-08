Preta Gil recebe Simony em hospital e descreve momento especial: 'A cura já veio para nós'

Durante luta contra o câncer, Simony trocou mensagens com Preta e as duas se tornaram parceiras contra doença

Preta Gil e Simony não seguraram as lágrimas em encontro no Hospital Sirio-Libanês, onde a cantora se recupera da remoção de um tumor, nesta terça-feira (29). Morando provisioriamente por três meses na capital paulista, a filha de Gilberto Gil compartilhou o registro nas redes sociais e escreveu:

"Como esperei por esse encontro, @simonycantora. Você é luz pura, sua força me dá força, obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento! Te amo. Vamos juntas receber essa cura que já veio para nós."

No vídeo, foi possível perceber a emoção da dupla. Simony abraçou Preta e disse, chorando: "Eu tô muito feliz, eu te amo também, a gente nunca foi tão próxima, mas agora parece que você é um pedaço do meu coração."

As cantores Preta Gil e Simony tiveram câncer de intestino (Foto: Reprodução Instagram)

Assim como Preta, Simony também foi diagnosticada com câncer no intestino. Recentemente, a artista ganhou uma festa para comemorar o fim de mais uma etapa do tratamento contra a doença. "Não tenho palavras para descrever esse momento da minha vida. Tantas lágrimas, medos, inseguranças e muita, muita fé", disse.

"Quero agradecer por tanto amor que recebi de vocês, mesmo de longe recebi cada reza, orações, promessas feitas por minha vida, hoje encerro mais uma etapa. Não foi nada fácil, porém eu nunca perdi a fé em Deus. Obrigada, Dr. Fernando Maluf e toda equipe maravilhosa que me acolheu com tanto amor. Obrigada @hcoroficial por todo apoio", acrescentou.

"Meus filhos, meu marido, minha mãe e meus verdadeiros amigos. Muitos beijos em vocês que torceram por mim. Vamos em frente para uma nova etapa, para que a remissão continue. Amo vocês", finalizou a ex-Balão Mágico.

Detalhes da rotina de Preta Gil

Em conversa anterior com os seguidores, Preta revelou que está se adaptando à alimentação mais sólida.

"Hoje foi um dia de mais uma adaptação da alimentação. Voltei a comer comida sólida pra pastosa. E é um processo, porque tem que comer muito pouquinho para digerir direito, a bolsa ficar bem. Tudo é um processo e hoje foi mais um dia de aprendizado, de luta, mas de vitória", contou.