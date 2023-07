Ana Furtado surge de noiva e pede Boninho em casamento: 'Bora renovar'

Em fotos de inteligência artificial, Ana Furtado surge de noiva e revela desejo de se casar novamente com Boninho

A apresentadora Ana Furtado entrou na onda de usar a inteligência artificial para fazer alguns cliques. Nesta quarta-feira, 12, a ex-global compartilhou os cliques feitos pela tecnologia e chamou a atenção ao aparecer vestida de noiva.

Em vários modelo de vestido branco, a esposa de Boninho surgiu deslumbrante e aproveitou o traje para revelar um desejo. Na legenda, a famosa contou que tem o desejo de se casar novamente com o diretor global e usou a oportunidade para pedi-lo em casamento.

"Ana Maria Braga quis 'engravidar' de novo na trend da inteligência artificial só pra ter chá revelação… e eu só quero casar de novo pra me vestir de noiva assim! Qual vestido vocês gostam mais?

Mas e aí… Bora, Boninho? Bora renovar esses votos, meu amor!", pediu Ana Furtado.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a beleza da artista. "Que linda", elogiaram os fãs. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda recentemente, Ana Furtado chamou a atenção ao surgir toda estilosa ao lado de sua filha, Isabella Furtado, de 16 anos, em um evento de uma grife famosa. A garota é fruto do casamento da artista com Boninho. Eles comemoraram 23 anos de união este ano.

Fora da TV, Ana Furtado choca Boninho ao mudar o visual: 'Porque sim'

A apresentadora Ana Furtado renovou o visual e impressionou ao mostrar a mudança em sua rede social. Recentemente, a famosa compartilhou cliques com as madeixas bem iluminadas e deu um show de beleza.

Sem mudar a cor, a esposa do diretor global Boninho continuou loira, mas retocou suas mechas, aparecendo com elas mais claras. Após a transformação, Ana Furtado fez carão e exibiu o resultado do dia no salão.

"Não é que eu me achei bem gatinha, gente? Mais closes do cabelo novo porque SIM (e porque o maridão também amou, viu)", contou a ex-global sobre o marido ter aprovado a mudança da amada.

Nos comentários da publicação, Boninho mostrou ter amado o visual da mulher. "Amor, que linda! Louco pra voltar pra casa", escreveu ele que nos últimos dias revelou estar iniciando as seletivas para o BBB 24 pelo Brasil. Os internautas também aprovaram. "Maravilhosa", elogiaram. Veja como ficou aqui.