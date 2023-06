Ela cresceu! Filha de Ana Furtado dá show de estilo em evento: 'Maravilhosas'

Com a mãe, filha de Ana Furtado esbanja estilo em evento de luxo e chama a atenção com aparência

A filha de Ana Furtado e Boninho, Isabella Furtado, de 16 anos, deu um show de estilo ao lado da mãe em um evento de luxo. Nesta sexta-feira, 30, a ex-global compartilhou os cliques com a herdeira em um encontro de uma grife e impressionou com tanta beleza.

Nos registros, a apresentadora e a herdeira apareceram vestindo peças da marca. Ana Furtado apostou em um conjunto de calça e jaqueta metalizados, enquanto Bella foi com um jaqueta bem moderna e uma bolsa emprestada da mãe.

"Caprichamos, hein, filha? Até minha bolsa LV vintage dos anos 2000 que a Bella usou fez sucesso! É… acho que essa eu perdi", contou a famosa sobre ter deixado a jovem usar um dos itens de seu closet luxuoso.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a dupla e a encheram de elogios. "Sempre poderosas", admiraram os fãs. "Muito maravilhosas", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Ana Furtado resolveu renovar o visual e chocou com o resultado. Inclusive, o marido, o diretor global Boninho, fez questão de comentar a transformação e opinou sobre a mudança da esposa.

Leia também:Ana Furtado recebe móveis da casa nova pela varanda: 'Emoção'

Veja as fotos de Ana Furtado com a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ana Furtado e Boninho celebram os 16 anos da filha

A apresentadora Ana Furtado (49) e o diretor de TV Boninho (61) têm motivos de sobra para comemorar! Neste feriado, segunda-feira, 1, a primogênita do casal, Isabella Furtado, conhecida como Bella, celebrou seus 16 anos. Pelas redes sociais, a mamãe coruja exibiu vários registros inéditos da herdeira e fez uma declaração emocionante.

No primeiro clique, a adolescente esbanja beleza ao posar com uma saia e top de paetês brilhantes, além de um salto alto para curtir o Carnaval com a família. Na sequência, Ana também incluiu uma foto em que o diretor aparece fazendo pose ‘de quebrada’ com a menina, além de alguns registros de Boninho babando pela herdeira.

Na legenda, Ana declarou todo seu amor: “De repente… meu bebê faz 16! Linda! Meu amor! O maior de todos! Te amo! Seja feliz sempre!”, a apresentadora escreveu na publicação especial se derretendo pela filha e concluiu a homenagem com uma foto abraçadinha com Bella, quando ela ainda era um bebê.