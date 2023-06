Ana Furtado recebe móveis da casa nova pela varanda: 'Emoção'

Após concretizar sonho de comprar um novo apartamento, Ana Furtado recebe móveis luxuosos pela varanda do prédio

A apresentadora Ana Furtado está terminando a realização de um sonho. Nesta quarta-feira, 21, a ex-global gravou a chegada dos móveis de seu novo apartamento e falou sobre estar muito feliz com o término da obra. Nos últimos meses, ela exibiu a reforma do imóvel e comentou sobre ter realizado o desejo de comprar o local.

Nos stories de sua rede social, a esposa de Boninho gravou a mobília chegando ao seu lar. Os itens luxuosos chegaram pela varanda do apartamento de frente para a praia. Pendurados, sofá, cabeceira e outros objetos foram colocados para dentro do ambiente.

Realizada, Ana Furtado surgiu contente e realizada com o momento. "Como tudo na minha vida, tudo começou com um sonho, que eu concretizei, a compra de um novo imóvel e hoje depois de alguns meses de obra, de reforma, a gente ta começando a mobilhar e eu queria dividir essa alegria com vocês", compartilhou com os seguidores.

Em julho de 2021, a famosa falou sobre a reforma de seu apartamento dos sonhos. "Dá um friozinho bom na barriga. Ansiosos pelo resultado da minha #Reforma701? Eu não vejo a hora! Pra quem não acompanhou, tem destaque no meu perfil falando tudo sobre ela. Assim que eu tiver mais novidades, conto pra vocês", disse na época.

Na ocasião, a esposa do diretor global ainda comentou que não se mudará para o local, que servirá como seu escritório e para hospedar parantes ao irem visitá-la no Rio de Janeiro. É bom lembrar que ela mora com Boninho em uma cobertura luxuosa com piscina na cidade carioca.

Magérrima, Ana Furtado exibe corpaço sarado em dia na piscina

A apresentadora Ana Furtado (49) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar fotos apenas de biquíni. A estrela surgiu com um modelito estampado e sem alças ao renovar o bronzeado na piscina de sua mansão no Rio de Janeiro.

Nas fotos, ela deixou à mostra o seu corpo sarado e magérrimo, com direito a barriga chapada à mostra. “Oi, Sol. Estou prontinha, hidratada e com protetor solar (sempre). Vem ni mim (sic)”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a artista recebeu muitos elogios. “O corpo maravilhoso”, disse um seguidor. “Pele de milhões”, declarou outro. “Bem menininha”, contou mais um.