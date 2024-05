Beatriz Reis se emociona ao ganhar estrela com seu nome: "Presente lindo"

Em celebração de seu aniversário, Beatriz Reis, do BBB 24, ganha estrela com seu nome e se emociona com o presente dos fãs; veja!

A ex-BBB 24 Beatriz Reis completou 24 anos no último dia 17. E em celebração dessa data tão especial, a ex-vendedora do Brás ganhou um presentão de seus fãs: uma estrela batizada com seu nome. Nesta quarta-feira, 22, a famosa contou a novidade para seus seguidores e agradeceu pelo carinho.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Bia compartilhou um vídeo onde exibe um quadro com a foto da estrela que agora tem seu nome. "Gente, vocês não existem, olha isso! Eu ganhei uma estrela da NASA. Vocês têm noção do que é isso? O grupo Danados da Bia me mandou esse presente lindo, tô apaixonada!", declarou a ex-sister.

Beatriz ainda leu uma cartinha, que acompanhou o presente, para seus seguidores. "Beatriz Reis, o céu agora tem uma estrela com seu nome. Porém, nem uma constelação inteira teria tanto brilho quanto seu sorriso. Agora você pode sentir nosso amor olhando pro céu. Você sempre será nossa estrela mais brilhante, feliz aniversário!", disse o texto.

A famosa ainda ganhou um colar com pingente de estrela, que simbolizou esse grande presente lhe dado pelos fãs. "Gente eu ganhei uma estrela, já vou usar. Que coisa mais linda! Obrigada por todo carinho, seus danados, eu amo vocês!", declarou Bia ao terminar de mostrar seu presente.

Deus no ventre da Tia Cecê já tinha registrado @BeatrizRBrasil como uma estrela 🌟, agora Nóis do grupo DANADOS DA BIA registramos aqui na terra 🌎 esse presente é muito representativo, tomo licença para estender a todos do Fadon dos 🍓, vcs de alguma forma tbm fazem parte! pic.twitter.com/wlcw99BWy7 — Augusto Nery 🍓 (@NERYACRE) May 22, 2024

Relembrando trajetória no BBB 24, Beatriz Reis surge com novo look de banana

No dia de seu aniversário, Beatriz Reis comemorou seus 24 anos ao compartilhar um ensaio de fotos icônico. A nova morena surgiu com um look de bananas, assim como o momento que viralizou durante sua participação no BBB 24. No reality, ela chegou a confeccionar um visual com cascas da fruta, levando até uma punição gravíssima por conta disso.

"Gente, hoje se inicia um novo ciclo em minha vida! Essa nova fase é marcada por todos vocês que me acompanham ao longo de todo esse tempo! Também da minha família que é a minha base, dos meus amigos e acima de tudo de Deus, que é REAL!", iniciou Bia.

Na sequência, ela deixou uma mensagem aos fãs. "A mensagem que eu quero deixar para vocês é a mesma que falei no programa ao longo de todos esses meses, acreditem nos seus sonhos e não desistam porque eles podem se realizar! E sempre seja você! Sou muito grata a Deus por ter escrito a história da minha vida, cheia de esperança, garra e força! Eu e minhas várias versões de Bia! Levo comigo minha essência, da qual muito me orgulho! É clichê mas vale dizer, hoje é meu aniversário e marco do início de uma nova história. ERA UMA VEZ… É O BRASIL DO BRASIL" , finalizou, comemorando.