Com cliques inéditos, Daiana Garbin celebra aniversário de Tiago Leifert

O apresentador Tiago Leifert completou 44 anos de vida nesta quarta-feira, 22, e ganhou uma homenagem especial de sua esposa, Daiana Garbin, nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista postou alguns cliques inéditos ao lado do marido, incluindo um em que eles aparecem passeando de mãos dadas com a filha, Lua, três anos, e falou sobre como se sente feliz por dividir a vida com o amado.

"Hoje é aniversário do meu guri. 44 anos! Feliz aniversário, meu amor! Como é maravilhoso dividir a vida com você. Sou muito feliz com você ao meu lado, Ti. Amo nossa família, amo nossa vida. Nós te amamos muito. Parabéns! Eu queria uma foto bem bonita de hoje para postar, mas só consegui a última do carrossel", escreveu Daiana na legenda da publicação.

Os fãs do jornalista deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Viva, viva o Ti. Parabéns", disse uma seguidora. "Toda a felicidade do mundo para o Tiago e essa linda família", desejou outra. "Parabéns. Felicidades, saúde e vida longa para o seu guri", falou uma terceira.

Esposa de Tiago Leifert revela motivo de não ter tido noite de núpcias

Em dezembro do ano passado, no último programa do The Voice Brasil, a esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin, fez uma revelação de como a atração afetou a vida deles. Por cerca de 10 anos no comando da atração, o apresentador se dedicou muito e até abriu mão de algumas coisas para trabalhar, como contou a jornalista.

Em sua rede social, mulher do ex-global relembrou fotos deles no programa e falou sobre ele ter feito parte da vida deles. "O The Voice Brasil fez parte da nossa vida em muitos momentos importantes. No dia do nosso casamento, em 2012, Tiago saiu da festa direito para o aeroporto para apresentar o programa no Rio de Janeiro. (Por causa do The Voice não tive noite de núpcias!) [...]", disse ela em um trecho. Confira o post completo!