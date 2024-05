Membros do RBD se pronunciam sobre suposto desvio de dinheiro de empresário

Em comunicado à imprensa, o grupo RBD se pronunciou sobre os rumores de desvio de dinheiro da turnê 'Soy Rebelde Tour' por parte do ex-empresário

Na tarde desta quarta-feira, 22, os membros do RBD se pronunciaram após polêmicas envolvendo o antigo empresário da banda, Guillermo Rosas. Com a acusação de que o executivo da produtora T6H Entertainment teria desviado dinheiro da turnê da banda realizada em 2022, os integrantes Dulce María, Maite Perroni, Christopher von Uckermann, Christian Chavez e Anahí afirmaram que houve irregularidade financeira da parte da empresa.

"É importante para nós abordarmos as recentes declarações feitas pela T6H Entertainment e as especulações em algumas mídias sobre a Soy Rebelde Tour", iniciou a nota enviada à imprensa. "Queremos agradecer aos nossos queridos fãs pelo seu apoio inabalável durante este momento desafiador".

Na sequência, foi informado ao público que o retorno das turnês do RBD precisou ser adiado por irregularidades encontradas. "Dado o montante considerável de dinheiro envolvido e as discrepâncias encontradas, todos os nossos projetos são atualmente em espera. Tivemos que pausar este sonho compartilhado com vocês, incluindo uma possível continuação da turnê".

Vale lembrar que o RBD veio ao Brasil em novembro de 2023, realizando shows no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O grupo contratou a advogada da Califórinia, EUA, Simran A. Singh para representá-los juridicamente. "Nosso objetivo sempre foi resolver essas discrepâncias profissionalmente. Continuamos comprometidos com cooperar com todas as partes envolvidas para alcançar uma resolução justa e transparente. Nossa integridade e confiança dos nossos fãs são fundamentais e não descansaremos até que essas questões sejam totalmente resolvidas", ressaltaram no comunicado.

"Somos gratos pela contínua paciência e compreensão de nossos fãs e prometemos mantê-los informados enquanto trabalhamos para chegar a uma resolução", finalizaram, agradecendo o apoio dos fãs.

Confira o pronunciamento na íntegra:

TODOS OS INTEGRANTES DO RBD POSTARAM O PRONUNCIAMENTO OFICIAL 🚨 pic.twitter.com/YNhV9LCupj — bea triz ⋆ rbd (@byafvt) May 22, 2024

O que disse o ex-empresário do RBD:

Ex-empresário da banda RBD, Guillermo Rosas refutou as acusações de que teria desviado dinheiro da turnê Soy Rebelde Tour (2022-2023). Em uma nota enviada à revista People Espanha, ele afirmou que não cometeu nenhuma atividade ilegal com a verba dos shows.

"Uma série de acusações e desinformação e artigos infundados foram mais uma vez divulgados em alguns meios de comunicação sobre a Soy Rebelde To orgaurnizada pela T6H Entertainment, em conjunto com LiveNation e Creative Artists Agency", inicia a nota.

Que continua: "Vimos por este meio esclarecer especificamente que de forma alguma e em nenhum momento a T6H Entertainment, nem Guillermo Rosas, nem qualquer funcionário da empresa desviou ou fez uso ilícito de qualquer tipo de dinheiro da Soy Rebelde Tour. Também não participou de nenhum tipo de desvio de qualquer espécie, como sugeriram alguns meios de comunicação".

Além disso, o texto informa que uma nova auditoria deve ser realizada. "Uma primeira auditoria (investigação forense) já foi realizada pelo escritório de contabilidade Citrin Cooperman, em Nova York, o que demonstra que não há fraude ou uso indevido de fundos a cargo do T6H. Mesmo assim, as partes decidiram de comum acordo realizar uma segunda auditoria com outra empresa para uma segunda confirmação".

A nota diz ainda que menos de 10% do financeiro da turnê esteve sob responsabilidade do empresário. "Adicionalmente, é importante esclarecer que a T6H Entertainment administrou apenas menos de dez por cento (10%) da receita total da turnê. Estes foram administrados pelo T6H principalmente durante a fase de pré-produção para a realização deste projeto. A empresa Souls Productions Inc, empresa responsável pelos artistas, administrou o restante das receitas e fundos da turnê (mais de 90%) do primeiro fim de semana de shows. A Souls nomeou a empresa de gestão empresarial, Citrin Cooperman, para realizar esta administração".

Por fim, o empresário encerra: "T6H e Guillermo Rosas foram promotores ativos desta turnê de reencontro, e durante vários anos foram mantidas conversas com cada um dos artistas, portanto devido a esse relacionamento e ao processo de encerramento da turnê, eles evitaram se manifestar para não afetar a própria nem dar origem a mais especulações ou suspeitas".