Ex-empresário do RBD se manifesta sobre desvios da Soy Rebelde Tour

Ex-empresário da banda RBD, Guillermo Rosas refutou as acusações de que teri desviado dinheiro da turnê Soy Rebelde Tour (2022-2023)

Ex-empresário da banda RBD, Guillermo Rosas refutou as acusações de que teri desviado dinheiro da turnê Soy Rebelde Tour (2022-2023). Em uma nota enviada à revista People Espanha, ele afirmou que não cometeu nenhuma atividade ilegal com a verba dos shows.

"Uma série de acusações e desinformação e artigos infundados foram mais uma vez divulgados em alguns meios de comunicação sobre a Soy Rebelde To orgaurnizada pela T6H Entertainment, em conjunto com LiveNation e Creative Artists Agency", inicia a nota.

Que continua: "Vimos por este meio esclarecer especificamente que de forma alguma e em nenhum momento a T6H Entertainment, nem Guillermo Rosas, nem qualquer funcionário da empresa desviou ou fez uso ilícito de qualquer tipo de dinheiro da Soy Rebelde Tour. Também não participou de nenhum tipo de desvio de qualquer espécie, como sugeriram alguns meios de comunicação".

Além disso, o texto informa que uma nova auditoria deve ser realizada. "Uma primeira auditoria (investigação forense) já foi realizada pelo escritório de contabilidade Citrin Cooperman, em Nova York, o que demonstra que não há fraude ou uso indevido de fundos a cargo do T6H. Mesmo assim, as partes decidiram de comum acordo realizar uma segunda auditoria com outra empresa para uma segunda confirmação".

A nota diz ainda que menos de 10% do financeiro da turnê esteve sob responsabilidade do empresário. "Adicionalmente, é importante esclarecer que a T6H Entertainment administrou apenas menos de dez por cento (10%) da receita total da turnê. Estes foram administrados pelo T6H principalmente durante a fase de pré-produção para a realização deste projeto. A empresa Souls Productions Inc, empresa responsável pelos artistas, administrou o restante das receitas e fundos da turnê (mais de 90%) do primeiro fim de semana de shows. A Souls nomeou a empresa de gestão empresarial, Citrin Cooperman, para realizar esta administração".

Por fim, o empresário encerra: "T6H e Guillermo Rosas foram promotores ativos desta turnê de reencontro, e durante vários anos foram mantidas conversas com cada um dos artistas, portanto devido a esse relacionamento e ao processo de encerramento da turnê, eles evitaram se manifestar para não afetar a própria nem dar origem a mais especulações ou suspeitas".

Demissão de Guillermo

Em janeiro deste ano, Maite Perroni anunciou que Guillermo Rosas foi afastado do gerenciamento do grupo. Durante a Soy Rebelde Tour, fãs afirmaram que Rosas desviou dinheiro da turnê, embora nenhum integrante da banda tenha comentado sobre o assunto.

Ele fazia trabalhos com o grupo musical desde a época da novela Rebelde. Segundo o portal Quem, fãs alegaram que o empresário teria desviado aproximadamente US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão) através de pacotes VIP que prometiam interação com a banda. O programa de TV mexicano Chisme No Like afirmou que Rosas não apresentou as notas fiscais correspondentes aos valores e não repassou o dinheiro para os artistas.