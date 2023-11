Bruna Griphao relata perrengue para chegar ao show do RBD no Rio de Janeiro

Na companhia de Pocah, Bruna Griphao relata perrengue ao tentar chegar no show do RBD, que se apresenta nesta quinta-feira, 9, no Rio de Janeiro

Nesta noite de quinta-feira, 9, acontece o primeiro show do grupo mexicano RBD no Brasil. Eles inauguram a série de apresentações da Soy Rebelde Tour no Rio de Janeiro após anos sem visitar o país. Com grande sucesso, vários famosos se reuniram para prestigiá-los, incluindo a atriz e ex-BBB Bruna Griphao.

Na companhia de sua amiga, a cantora e também ex-BBB Pocah, a famosa passou por um perrengue para chegar até o Estádio Nilton Santos, na zona norte da cidade carioca. Abordada pela CARAS Brasil na entrada do evento, a artista contou que quase não conseguiu chegar no show a tempo de assistir ao grupo.

Caracterizada como uma personagem da novela Rebelde, Bruna contou sobre seu planejamento para o show. "Cheguei na casa de Vivi [Pocah] eram cinco e pouco. Eu falei: 'A gente tem que sair cedo que senão a gente não vai conseguir encontrar a Dulce [Maria]'. Ai, Vivi sempre no tempo dela, eu falei: 'Vai dar m*rda", iniciou a atriz.

As duas amigas se depararam com um grande trânsito, que estava lhe impedindo de sair de casa. "Aí saímos, estava tudo parado e o Waze dando uma hora e meia [até chegar ao show]. E eu falei: 'Não vamos ver Dulce, morreu. Acabou o sonho, porque a gente era muito fã da Roberta'", contou Bruna, decepcionada.

Para chegarem a tempo, as ex-BBBs optaram por uma opção alternativa para chegar ao show. "Começamos a pedir mototáxi. A gente saiu no meio da rua, conseguimos pegar o mototáxi e, não satisfeitas, a gente parou no lugar errado. A gente correu muito, uns 5 quilômetros correndo de salto", contaram as amigas. "Todo o tempo que a gente gastou para arrumar, se desarrumou", brincou Bruna.

No caminho, a dupla foi reconhecida e pararam para falar com os fãs mesmo na pressa. "A gente tirou umas fotos. Falamos: 'Tira andando, tira andando!'", disse Pocah, que estava arrumando seu cabelo novamente para recompor seu look.

Confira o vídeo: